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台股高點過了？網友「反向加碼」沒在怕：送分題要把握

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問台股高點是否到了。圖／聯合報系資料照片
網友詢問台股高點是否到了。圖／聯合報系資料照片

台股3日開低走低，終場點數收在17559.31點，下跌294.45點，一舉跌破月均線，跌幅達1.64%。PTT網友討論「台股高點是不是到了？」網友擔心下看萬七甚至萬六。不過有人認為，第一季底還沒到，建議反向加碼，還有人點名「送分題長榮自己把握」。

台股3日重挫近300點，台積電（2330）584元開低，隨後盤中一度下殺至576元，終場收578元，下跌15元，跌幅2.52%，拖累大盤表現，而聯發科（2454）同樣慘跌，今早盤以976元開出，終場收最低953元，下跌28元，跌幅達2.85%。

一名網友在PTT發文表示，他本來以為台股會直上萬八，想不到又開始回跌，甚至可能下看萬七或萬六，他擔心「台股高點是不是已經到了？現在是不是保留現金，等低點加碼，或是有什麼建議的操作？」

其他人則留言「笑死！感謝恐慌蛙！年底台股上萬八！」、「老謝早開示了你會不會太慢」、「下看萬七萬六？怎麼看出來的」、「你會被多蛙噓」、「接著每天跌跌到過年圍爐你各位開始懷疑人生」、「歐印空，財富自由靠這次」、「才300點算什麼」、「送分題長榮自己把握」、「第一季底還沒到」、「反指標開示，正常」。

還有人留言「看來可以進場了」、「當然是反向加碼，圍爐領大紅包」、「沒有高點，只會更高，要耐心等候」、「趕快把股票換現金」、「看到谷大師發文最準」、「你是沒看到謝金河和谷月涵」、「才下看萬六，不是萬二嗎？」、「大多頭一堆年報，訊號很準」、「選舉結束了，要走大空了」。

台股 PTT 長榮

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