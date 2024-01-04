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運價跌也不怕！他豪買長榮海運（2603）一億：股價「確定大成長」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看漲長榮海運。 圖／聯合報系資料照片
網友看漲長榮海運。 圖／聯合報系資料照片

紅海危機持續推升貨櫃運價，業界指出，在歐洲線大繞道後，漲價效益將在元月顯現；而歐洲線牽動全球航班調度大亂，北美線運價正醞釀一波大漲勢，貨櫃三雄同步受惠。PTT網友推估，長榮海運今年EPS可達45到50元，確定大成長，股價看漲1到1.5倍淨值，霸氣直呼「壓個一億」。

法人分析，長榮海運（2603）亞洲-歐洲線全線部署2.4萬TEU的巨輪，因此，缺船、缺櫃時競爭力最強，其次是陽明歐洲線占比近三成，在此特殊時刻，營運等同吞下補丸，萬海也將因北美與近洋線而雨露均霑。

一名網友在PTT發文表示，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)單週暴漲40%，以現在的運價來推算，長榮海運季營收可達1348億，營業成本以歷史最高的655億試算，若是此運價可以維持一季，長榮單季EPS約為27.98元，即使運價只能維持一個月，那也是單月可能貢獻近10元的驚人數字。

該網友說，即使之後運價下跌，今年落底的位置也不容易低於這波運價上漲前的起點1255，等於長榮海運單季營收約961億，全年EPS可達45到50元，如果運價又上漲，數值會再拉高。

該網友說，長榮海運現在股價150元，今年估計至少賺45到50元，淨值213元，今年確定大成長，股價看個1到1.5倍淨值或是PE 5到6倍以上都很正常。他呼籲「壓個1億，看新的一年能不能薯條加大」。

其他人則留言「感覺跟飛上平流層」、「你會贏」、「太晚買了，之前便宜的船票不買」、「讓我想到上個航空王」、「這個超派，這個文如果出在半年前可能沒啥人理，但是現在出來就很有味道了」、「上次兩億航空王還多你一億，早聽說大戶準備要空爆了」、「好特別的下單」。

長榮 PTT 長榮海運

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