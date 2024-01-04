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谷月涵示警台股修正壓力卻漲1300點！網酸反指標：等谷發文就賣

聯合新聞網／ 綜合報導
寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）。 中央社
寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）。 中央社

前外資分析師谷月涵日前分析，對股市看法比較樂觀，因為美國、中國和台灣的資金面都開始好轉。不過台股3日開低走低，下跌294.45點，一舉跌破月均線，跌幅達1.64%。PTT網友討論，「谷大師股市反轉點抓得很精轉，堪比國發會景氣燈號」，他還示警，等到谷月涵開口或發文，手上持股就可以了結一半。

台股3日重挫近300點，台積電（2330）584元開低，隨後盤中一度下殺至576元，終場收578元，下跌15元，跌幅2.52%，拖累大盤表現，而聯發科（2454）同樣慘跌，今早盤以976元開出，終場收最低953元，下跌28元，跌幅達2.85%。

不過谷月涵上月表示，他無法預測2024年台股加權指數目標，但目前對股市看法比較樂觀，因為美國、中國和台灣的資金面都開始好轉。且外資過去3、4年都賣超台股，最近幾個月開始回頭買超，對台股是好現象。

一名網友在PTT發文列出谷月涵的分析與台股表現，谷月涵在去年10/23示警「台股面臨修正壓力」，對比當時至今日，大盤已經上漲1300點。

該網友說，「如果把谷月涵當成一種進出策略，基本上這一波多頭只要他還沒發文，估計這一波就還沒結束，等他發文，部位建議至少先了結一半」。他也說，谷月涵是尊重市場的人，只是順著當時的趨勢說話而已。

其他網友則留言「平生不識谷月涵，便稱股神亦枉然」、「谷大師一出手，就是不同凡響」、「漲看多，跌看差，一般人也是這樣啊」、「就不要明天漲回來」、「老謝點的四檔，發哥，肉鬆，三角，石頭 繼續領跌台股」、「大師真的太準了啦」、「河谷投顧太神啦，今生只信河谷投」、「台灣股票冥燈」。

還有人留言「神算鬼谷」、「真的是神準」、「真的準，股海冥燈」、「對谷大師只有滿滿的尊敬，勝率只有50%的遠遠不及大師」、「都懷疑是不是大戶故意找記者訪問他」、「谷大師其實是明燈，可能有什麼原因只能說反話，一口一個準啊」、「一出手簡直血流成河」。

台股 PTT 谷月涵

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