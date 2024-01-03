買零股比較貴！網友「神比喻」曝原因 不想買貴只能這樣買

股票通常以「張」為買賣單位，一「張」股票由1,000「股」組成，當買賣股票不足1張，介於1至999股之間就稱作零股。PTT網友好奇，定期定額零股的價格比較貴，其他人解釋是因為「盤中零股交易量少，盤後零股更少更難交易」，還有人神比喻「跟雞排一樣要切要加錢」，有人表示，「不喜歡的話就自己買」。

一名網友在PTT發文詢問「為什麼定期定額零股那麼貴？」他表示，自己定期定額投資0050，但零股成交價比一般貴好多 成交價是7.99，一看股價才7.87，就連最高才7.92，讓他好奇差別原因在哪。

其他人則留言「因為台股還在一張為單位，所以零股成交量不大的情況下通常都會溢價」、「不急可以買盤後」、「買整張、賣零股，你就財富自由了」、「想要懶惰叫券商買整張分零股給你，人家當然就是能薅羊毛，不喜歡的話就自己買」、「反正定期定額時間久了，第一筆的手續費就被沖淡了，其實也沒有差多少，如果自己看的很阿雜就自己買」。

還有人留言「因為都買最高點，零股造市商不用賺錢嗎？」、「差不了多少，不影響長期績效」、「台股沒法改全零股的原因早就說過了，因為幣值問題，銀行系統沒法交易20.75，這種東西就沒法改，你通通進位市場就圖利券商多少」、「跟雞排一樣要切要加錢」、「不然就自己買一張啊」。

有網友說，「之前是聽到證交所現在的系統改不出來，真的改系統也負荷不了啊，要大券商改系統還行，小卷商會不想改，所以就乾脆弄在一起的爛模式，反正現在這個數位化的時代講那麽多都藉口，總結就是沒有心想改」。