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買房買股誰更賺？他曝近2年漲幅「最高2成」嗨喊：贏家是它

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論買房、買股。 聯合報系資料照
網友討論買房、買股。 聯合報系資料照

買房、買股都是投資的一種，也各有不同擁護者，PTT網友比較過去兩年房價及個別股票標的漲幅，其中房價漲幅最高為桃園市20.1%，股票則是0056上漲12.8%，他直呼「股版沒有贏，房版沒有輸」。但其他人表示，買股、買房的容易程度不同，房產可以有穩定收入，買股則可能一次暴富。

一名網友在PTT發文分析過去兩年房價及股價漲幅，房價部分，包括台北市+7.2%、新北市+11.5%、桃園市+20.1%、台中市+15.7%、台南市+11.5%、高雄市+14.9%、新竹市+26.2% 。

股價部分，包括0050 -7.6%、0056 +12.8%、SPX +0.0%、QQQ +2.9%，他直呼「股版沒有贏，房版沒有輸」。

其他人則留言「買房資金流動性太低，是給有錢人閒閒娛樂買賣用的」、「股版一堆賺翻的年報，股版也沒有輸，完全看投資人的功力跟運氣」、「房價漲幅還要乘5倍槓桿」、「你買兩年賣房喔？先扣總價6%仲介一買一賣拿走，印花契稅等等再扣1%，賺的部分再扣房地合一45%」、「股票開槓桿容易，脫手容易，房子急需週轉的時候不容易調度」。

還有人留言「同樣不開槓桿的情況下，資金是房地產比較靈活，增貸下去幾天內本金*4的錢就下來了」、「自住用的話能買就快買，投資的話就不一定要選房屋」、「要拿特定時間點互比的話，那這邊拿近兩個月0050：99->135：+35%，房價季增-仲介費6%以後是-5%左右x五倍=-25%」。

桃園 買房 台股

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