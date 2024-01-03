快訊

日航完美疏散堪稱典範！38年前史上最慘520死空難 換來「用血寫的」安全規則

毛骨悚然！16世紀先知2024年預言元旦應驗 命中日本強震大火

拯救全機華航有經驗！2007年那霸機場起火 上百人94秒內逃生後飛機爆炸

友達、群創目標價上修 他嗨喊「今年面板雙雄拉更猛」反被酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論友達等面板股的股價。圖／聯合報系資料照片
網友討論友達等面板股的股價。圖／聯合報系資料照片

法人機構針對面板產業指出，友達（2409）、群創（3481）在奧運、歐洲盃等大型賽事帶動下，投資建議維持買進。PTT網友討論，2023年面板報價拉了半年，推估今年只會「拉得更猛」。其他人卻不以為然，質疑「吹兩年了還再吹？」

近期面板市場需求降溫，法人預估今年第1季以前，TV面板報價易跌難漲，但因品牌廠庫存去化、奧運、歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求自第2季開始增溫，第1季為今年低點，持續看好友達、群創等面板族群後市，將友達、群創的投資建議調整為「買進」，分別給予目標價21元、16.8元。

一名網友在PTT發文表示，近期中國面板廠大幅減產，應該會是歷史新低，加上今年有奧運登場，需求量一定會高於去年，他表示，「2023面板報價整整拉了半年，2024只會拉得更猛，供不應求嘛」。

不過其他人卻不以為然，紛紛留言「你的年報怎麼拿不出來啊？吹2年了還在吹？長榮去年都能噴+50%今年繼續噴，勝率更高的長榮、陽明萬海，目前都比面板好，你報價確實還是沒漲，是能有什麼行情嗎？友達單月賺300億元在買也不遲，不然都是沒大行情」、「你吹2年，讓多少新手今年年報拿不出來，你真的別再吹了啦」。

但也有人留言「你各位傻買878不如買友達」、「推一個，23年的飆股，很多都蹲超過3年，廣達、緯創、宏碁，都是好幾年，大家不要這麼嚴格，更不要倖存者偏差，如果今天，面板檔檔都破百，又是另一個風景了，去年已經看過一堆越爛越噴的例子了」。

友達 群創 PTT

延伸閱讀

22到23年…高點跌至萬二又漲回萬七！ 專家：真切感受到「股票資產配置」的重要

0056新年首配0.66元…16號為最後買進日！ 專家：預估全年配息將創新高

00929、0056、00858…多檔ETF公布預計配息數字！ 她：年化配息率都在7％以上

長榮海運（2603）填息 網憂「該跑了」：還有千萬水鬼在水下

相關新聞

買零股比較貴！網友「神比喻」曝原因 不想買貴只能這樣買

股票通常以「張」為買賣單位，一「張」股票由1,000「股」組成，當買賣股票不足1張，介於1至999股之間就稱作零股。PTT網友好奇，定期定額零股的價格比較貴，其他人解釋是因為「盤中零股交易量少，盤後零股更少更難交易」，還有人神比喻「跟雞排一樣要切要加錢」，有人表示，「不喜歡的話就自己買」。

友達、群創目標價上修 他嗨喊「今年面板雙雄拉更猛」反被酸爆

法人機構針對面板產業指出，友達（2409）、群創（3481）在奧運、歐洲盃等大型賽事帶動下，投資建議維持買進。PTT網友討論，2023年面板報價拉了半年，推估今年只會「拉得更猛」。其他人卻不以為然，質疑「吹兩年了還再吹？」

22到23年…高點跌至萬二又漲回萬七！ 專家：真切感受到「股票資產配置」的重要

2023前半年股市持續委靡不振，南亞因走向景氣低周期而導致股價大幅修正，台積電一度跌破500元大關，現正一路起伏努力往600元的方向邁進。

長榮海運（2603）填息 網憂「該跑了」：還有千萬水鬼在水下

葉門胡塞叛軍持續攻擊行經紅海商船，讓全球各大航商恢復走蘇伊士運河的時間恐怕會拉長。2日長榮海運（2603）股價一度衝高來到155元順利填息。PTT網友憂心「新聞來了是不是該跑了？」有人狠酸，「填七張，但還有千萬水鬼在水底下」。

不靠AI、重電…他押寶4檔「冷門股」狂賺5千萬 眾人哭了：贏的是我的錢

一名40歲男網友公開2023年投資成績單，短短4年的時間，資產從不到千萬到衝破1.22億元，而且還不用AI、重電等飆股，靠著4檔就猛賺5千萬。貼文曝光後，底下網友紛紛驚呼：「好誇張」、「可以出書了」。

2024年投資最該注意的重點訊號：降息資訊越來越多 就該準備下車

回顧2023年，是股市投資人豐收的一年，債券投資人則要看何時買進，盈虧不一定。但整體來說，最大的贏家是ETF投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。