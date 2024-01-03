友達、群創目標價上修 他嗨喊「今年面板雙雄拉更猛」反被酸爆

法人機構針對面板產業指出，友達（2409）、群創（3481）在奧運、歐洲盃等大型賽事帶動下，投資建議維持買進。PTT網友討論，2023年面板報價拉了半年，推估今年只會「拉得更猛」。其他人卻不以為然，質疑「吹兩年了還再吹？」

近期面板市場需求降溫，法人預估今年第1季以前，TV面板報價易跌難漲，但因品牌廠庫存去化、奧運、歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求自第2季開始增溫，第1季為今年低點，持續看好友達、群創等面板族群後市，將友達、群創的投資建議調整為「買進」，分別給予目標價21元、16.8元。

一名網友在PTT發文表示，近期中國面板廠大幅減產，應該會是歷史新低，加上今年有奧運登場，需求量一定會高於去年，他表示，「2023面板報價整整拉了半年，2024只會拉得更猛，供不應求嘛」。

不過其他人卻不以為然，紛紛留言「你的年報怎麼拿不出來啊？吹2年了還在吹？長榮去年都能噴+50%今年繼續噴，勝率更高的長榮、陽明萬海，目前都比面板好，你報價確實還是沒漲，是能有什麼行情嗎？友達單月賺300億元在買也不遲，不然都是沒大行情」、「你吹2年，讓多少新手今年年報拿不出來，你真的別再吹了啦」。

但也有人留言「你各位傻買878不如買友達」、「推一個，23年的飆股，很多都蹲超過3年，廣達、緯創、宏碁，都是好幾年，大家不要這麼嚴格，更不要倖存者偏差，如果今天，面板檔檔都破百，又是另一個風景了，去年已經看過一堆越爛越噴的例子了」。