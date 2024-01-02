不靠AI、重電…他押寶4檔「冷門股」狂賺5千萬 眾人哭了：贏的是我的錢

一名40歲男網友公開2023年投資成績單，短短4年的時間，資產從不到千萬到衝破1.22億元，而且還不用AI、重電等飆股，靠著4檔就猛賺5千萬。貼文曝光後，底下網友紛紛驚呼：「好誇張」、「可以出書了」。

原PO在PTT發文表示，他給自己2023年的投資分數打78分，資產從2020年的不到千萬，到如今終於站穩9位數。他進一步透露，2022年底淨金融資產約7,638萬，2023年底淨金融資產約12,228萬，報酬率60.09%，獲利金額4,590萬，若把包含換車、孝親費等生活開支450萬元加回去，報酬率可達65.9%，絕對獲利5,040萬元。

原PO表示，有這樣的成績，主要靠4檔股票賺錢，包括上洋、兆聯、汎德永業、寶陞。其中上洋、兆聯貢獻逾千萬，持股比重超過8成，9成獲利都是靠這2檔。另外汎德永業，是生活選股，挑車時發現就一路漲上去，寶陞則是主打美國連鎖概念股，雖漲幅輸給八方雲集，但趁轉上櫃高點時獲利了結，2檔也讓他賺了逾百萬。

不過，原PO也說去年投資有兩大敗筆，第一個是買了長榮認售權證慘賠270萬元，約占當時資產3%左右，是自己的「自己年度低能代表作 」，他也坦言自己準備不足，當時應該反向買認購權證或期貨對沖避險，直呼：「再買權證我就是王X蛋！」

另一個就是，新光R1的清算案，在沒搞清楚稅制下，只看清算價就覺得有套利空間，腦衝買了600張，最後發現要扣稅，一周賠掉40萬元，他也歸納自己賠錢的最大原因，就是手賤。

不過即使有兩大敗筆，仍掩蓋不住原PO驚人績效，底下網友紛紛表示，「好猛，成長好快」、「贏的部分是我的錢，淚奔」、「我也想要破億阿，大神給推」、「4年從千萬變億，太鬼了吧」」、「推冷門王」。