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全民瘋高股息ETF 2023年績效、配息雙料冠軍是它

2024年投資最該注意的重點訊號：降息資訊越來越多 就該準備下車

商業周刊／ 撰文者：老馬
2023年台股封關，終場收17,930點，上漲20.44點。聯合報記者曾吉松／攝影
2023年台股封關，終場收17,930點，上漲20.44點。聯合報記者曾吉松／攝影

摘要

1.2024年的指數漲幅一定不會像2023年如此高漲，反而個股的機會比較大。少數大型股能維持榮景，中小型股可望擔綱第二梯隊。

2.近期投機氣氛更為濃厚，股市起伏波動很劇烈，必須把握進出場時機，設定好停利、停損點，見好就收。

3.當降息話題甚囂塵上時，就該提高警覺，準備下車。通膨會明顯降溫，但地緣政治、各國選舉將是2大變數。

回顧2023年，是股市投資人豐收的一年，債券投資人則要看何時買進，盈虧不一定。但整體來說，最大的贏家是ETF投資人。不用操煩即時價格，也不需要刻意選股，卻能創造很好的績效。這種情況並非每年都有，ETF熱潮是否會改變大眾的投資思維和習慣，值得觀察留意。

但我要提醒各位，同樣的情節不容易再度出現，所以展望2024年：

1.指數的漲幅一定不會像2023年如此高漲，反而個股的機會比較大。

2.個股的表現會特別突出，少數大型股能維持榮景，中小型股可望擔綱第二梯隊的表現。

3.投機氣氛更為濃厚，股市起伏波動很劇烈，必須把握進出場時機，否則一旦套牢，會很嚴重。

4.設定好停利、停損點，見好就收。需要來回操作，標的不可能一路往上漲。

5.當降息話題甚囂塵上時，就該提高警覺，準備下車。

6.市場氛圍會在過度樂觀和過度悲觀之間擺盪，走到極端時，就是反向操作的時機點。

7.熱門題材不一定要跟，冷門題材也不要放棄。

8.通膨會明顯降溫，但地緣政治、各國選舉將是2大變數。

積極投資理財成為顯學，是每個人必須學習的功課。無論是創業或工作，都有許多不可控的因素，只有投資可以操之在己，獲利的成就感也讓人無法言喻。鼓勵各位即刻行動，多多學習。

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2024 中小型股 ETF

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