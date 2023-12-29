農曆年台股封關9天 網稱「抱股過年考古題」樂觀喊：考慮準備融資

金管會依證交所及櫃買中心等單位建議，同意證券期貨市場2024年開、休市日，農曆春節前最後交易日為2月5日，期貨夜盤交易將在6日上午5時收盤；農曆春節假期後開始交易日為2月15日。PTT不少網友都要「抱股過年」，有人嗨喊「壓好壓滿，過完年上兩萬」，但也有人擔心，選舉結束後就沒有大選行情了。

金管會宣布，已依證交所、櫃買中心、期交所、券商公會及期貨公會建議，同意證券期貨市場2024年度開、休市日，2024年農曆春節前最後交易日為2月5日，2月6日及7日將辦理結算交割，農曆春節假期後開始交易日為2月15日。

一名網友在PTT轉貼新聞提醒，抱股過年或賣股過年要注意，過去經驗顯示，過年後開盤「大盤上漲機率高」，但大盤漲跌與持股也不一定有所關聯。

其他人留言「壓好壓滿，過完年上兩萬」、「去年農曆年前也一堆人喊空，過年後被嘎爆」、「過年究竟是躲噴還是躲崩呢」、「台股休息玩美股啊」、「去年開市噴500點」、「10天好像可以抱融資過年欸」、「去年過年期間靠美國人賺賺！年後一開盤爆噴」、「過年開心過不好嗎，一年賠了兩百多天」。

還有人留言「少割韭菜10天」、「休市休好久，沒合法賭場只好過年牌桌上賭了」、「太早關了吧」、「抱股過年考古題，別跟今年一樣被騙空手」、「明年應該是躲噴 美股沒有台股答案可以抄了」、「抱股過年，不缺現金甚至可以封關前多買一點」、「前年開盤，每支都跌停」、「去年那個時間就是AI起漲的時候…開市嘎爆空單」、「記得去年農曆年後第一個交易日外資買破700億」。