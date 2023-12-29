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專家示警「台股背離基本面」 網不信邪：要噴爆了！

聯合新聞網／ 綜合報導
專家示警台股背離基本面有風險。聯合報系資料照
專家示警台股背離基本面有風險。聯合報系資料照

今年來加權指數上漲26.6%，在AI風潮席捲下，台股一路奔向萬七點，台經中心執行長吳大任警告，近期台股有點背離基本面，若台灣出口未改善，長期而言還是會反映在股價上。PTT網友卻不買帳，直指不應該看基本面，而是要跟著話題走，「要噴爆了吧！」

吳大任27日表示，經濟外冷內熱，目前國內股市有點背離基本面，台股表現能否持續到2024年，還有滿大不確定性。一旦美國經濟負債影響美國家庭消費力，台灣出口就會受到更嚴重衝擊，屆時也會影響我國經濟基本面，「2024年投資股市恐有一定風險，要稍微再謹慎一點」。

一名網友在PTT發文表示，之前台股下跌的時候，專家一直出面喊「基本面良好」，最後也沒有止跌，如今台股狂漲，專家又警告「基本面背離」，該不會又是話術，「懂的就懂？」

其他人則留言「真的要噴爆了吧」、「看基本面能喝到湯就不錯了，當然是跟話題走」、「景氣燈號已經好轉，唱衰大可不必」、「謝謝提醒，我歐印了」、「叫他拿空單出來，不然就下去」、「營收已經看到明年...還在與去年比？」、「今年營收數字反應在前陣子藍燈了」、「基本面是殺小，每天都有人講背離」。

還有人留言「身家all in看來是對的」、「嚴重背離再來恐慌」、「噴出訊號？」、「股價總是反映未來，看現在當然背離，如果下修預期股價也會一起修正」、「噴到三萬算基本而已，基本面都是落後指標」、「那就繼續噴，18600是基本的」、「政府是不管漲或跌都是基本面良好」、「本益比不超過20就在背離基本面，壞人」、「愈爛愈噴已經連大盤都適用了」。

台股 PTT 大盤

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