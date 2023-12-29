專家預估3年後台股加權指數站上三萬點！網：0050買下去放著看

第一金投顧董事長陳奕光表示，樂觀看待兔年封關行情，可能在大選日（1月13日）前登上萬八，甚至會提前，2024全年高點上看19,500點；再往前看，隨上市櫃公司轉型，2027年有機會上看3萬點。PTT網友笑稱「唬爛也不是這樣吧」，還有人說「那可能要再發生一次疫情」。

陳奕光認為，大選前台股有一波高點，全年低點因繳稅季節等因素將落在第2季，全年高點可望在10月出現；明年高點可以看到19,500點。隨著上市櫃公司技術含金量拉高，2027年時台股將挑戰3萬大關。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，第一投顧去年預測今年高點可以來到萬八，任又預測明年上看19500點、2027年上看30000點，他直呼「各位抓緊了，要起飛了」。

其他人則不以為然留言「3000點？ 豪洨也不是這樣吧，那道瓊要五、六萬？」、「0050買下去放著看」、「越喊越高，我喊四萬，樓下跟不跟」、「糕點到了」、「我喊五萬」、「收到信號，槓桿開滿全力做多」、「2萬有，3萬太豪洨」、「董座現在all in做多啊，現在還甜甜價捏」、「我信你個鬼」、「台股遲早10萬點 美股遲早100萬點」、「他講的話在圈內是知名反指標欸」。

還有人留言「投顧董座沒有一個空頭的啦」、「訊號來了」、「投顧當然喊多，不然誰要加入老鼠會」、「年化報酬超過20%欸，唬爛唬太大」、「笑死，我也會喊啊，5年5萬點」、「大漲之前，都會有一波強力回檔，把握上車機會」。