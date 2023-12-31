波克夏為何強大？ 巴菲特採用著名籃球教練制勝方法 創造強勁「伍登效應」

波克夏系統的要素及其規模均異乎尋常。我所知道的大公司，沒有一家具有波克夏一半的要素。

波克夏為什麼會建立如此非凡的企業性格？當年握有波克夏45％股權的巴菲特雖然只有34歲，但所有其他大股東完全信任他。他可以在波克夏建立他想建立的任何制度，而他也就建立了我們現在所知的波克夏系統。

巴菲特選擇這些要素，幾乎全都是因為他相信在他的領導下，這種制度有助於波克夏取得最大的成就。

本文出自《巴菲特寫給股東的信》 他並不是試圖創造一種所有其他公司均適用的制度。事實上，波克夏並未要求子公司在自身運作上採用母公司的制度，而有些子公司採用不同的制度，也能取得出色的績效。

巴菲特設計波克夏系統時，是以什麼為目的？多年下來，我發現了一些重要因素。

巴菲特希望這個系統中的重要人物（以他自己為首）持續盡可能發揮自身的理性能力、技能和奉獻精神；盡可能創造雙贏結果，例如以忠誠換取忠誠；追求有助於長期績效最大化的決定，盡可能由可以長期任職、為決策後果負責的人做決定；盡可能避免總部發展出大型官僚制度，進而造成惡劣影響；以班傑明．葛拉漢教授為榜樣，個人致力傳播自己得到的智慧。

巴菲特建立波克夏系統時，是否預見該系統將產生的所有好處？並沒有。他在逐漸完善其做法的過程中，意外發現該系統的一些好處。但他看到有益的結果時，會強化相關做法。

波克夏在巴菲特的領導下為何表現如此優異？我看到的只有四大因素：巴菲特的有益特質；波克夏系統的有益特質；好運氣；以及若干股東和其他崇拜者（包括一些媒體界人士）異常強烈且有感染性的忠誠追隨。

我認為這四個因素都真實存在，也幫助了波克夏，但主要的貢獻源自那些有益的特質和異常的忠誠追隨，以及它們的互動作用。

巴菲特決定僅致力於少數幾項活動，而且盡可能專注做這些事，持之以恆五十年之久，結果極其成功。他事實上是採用了著名籃球教練約翰．伍登（John Wooden）的制勝方法。

伍登學會將幾乎所有上場時間分配給他最優秀的七名球員之後，便帶領球隊成為常勝軍。伍登這種做法使他的對手總是面對他最好的球員，而且因為得到額外的上場時間，這些球員的進步更是超乎尋常。

巴菲特比伍登更伍登，因為他將所有的關鍵技能集中在一個人（他自己）而非七個人身上，而在他經營波克夏的五十年間，他的技能越來越出色，而非像籃球員那樣，上了年紀後表現便走下坡。

此外，藉由將能力和權力集中在重要子公司往往長期任職的執行長身上，巴菲特也創造了強勁的伍登效應。這種效應增強了這些執行長的技能，也提升了子公司的績效。

（本文出自《巴菲特寫給股東的信》作者：華倫．巴菲特,勞倫斯．康寧漢 譯者：許瑞宋）