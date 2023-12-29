保留盈餘、波克夏不會派發股息 替股東著想的實際理由曝

波克夏收購新的子公司時，通常會用現金支付代價，而不是發行新股；只要保留一元的盈餘能替股東創造出超過一元的市值，波克夏就不會派發股息。收購新的子公司時，波克夏會尋求以公允的代價買下董事長能理解的好公司。

波克夏也期望收購標的有出色的執行長在任，預計將繼續任職很長一段時間，而且可以在集團總部不提供協助的情況下管好公司。

本文出自《巴菲特寫給股東的信》 替子公司選擇執行長時，波克夏希望這個人可靠、技能出色、活力充沛，並且熱愛公司的業務和所處環境。

波克夏幾乎永遠不會出售子公司，這是它很重視的一個原則；波克夏幾乎永遠不會將子公司的執行長調到一家不相關的子公司。

波克夏絕不會僅以年齡為理由，強迫子公司的執行長退休；波克夏將維持非常輕的債務負擔，因為它將致力在所有情況下維持幾近完美的信用，並且在市場上出現異常機會時，有大量的現金和信貸可用。

對有意出售的大公司賣家，波克夏總是保持友善態度。波克夏將迅速回應這種收購機會。如果收購不成事，除了波克夏董事長和另外一兩個人外，不會有其他人知道曾有此事，而知情者也絕不會洩漏消息。

（本文出自《巴菲特寫給股東的信》作者：華倫．巴菲特,勞倫斯．康寧漢 譯者：許瑞宋）