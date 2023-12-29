「花大量時間熱情稱讚其他人的成就」股神摯友查理蒙格這樣評價波克夏

巴菲特領導下的波克夏管理系統和政策（「波克夏系統」）早就確立：波克夏是一家鬆散的企業集團，僅排斥公司無法提出有用預測的活動；母公司藉由獨立註冊的子公司經營幾乎所有業務，而子公司執行長享有極高的自主權。

集團總部僅是一個小小的辦公室，駐守者為董事長、財務長和若干助理；波克夏子公司當中總會有重要的意外險公司（這些保險子公司整體而言將貢獻可靠的承保收益，同時提供大量「浮存金」作為投資之用）。

波克夏不會有涵蓋整個集團的人事系統、股票選擇權制度、其他激勵制度和退休制度之類，因為子公司會有自己的制度，而且這些制度往往各有不同。

本文出自《巴菲特寫給股東的信》 波克夏董事長僅替自己保留少數幾項活動：

（1）管理幾乎所有證券投資，主要是在意外險子公司操作；

（2）決定所有重要子公司的執行長人選，確定他們的薪酬，並在適當時候要求他們私下推薦繼任者；

（3）子公司增強競爭優勢之餘仍有現金，交由董事長決定如何運用，理想的用途是收購新的子公司。

（4）迅速滿足子公司執行長的聯繫需求，除此之外幾乎不要求子公司與董事長有其他聯繫；

（5）每年寫一封條理分明、內容有用的長信給股東，納入公司年報中（巴菲特會設想一名被動的股東會想了解什麼，據此決定怎麼寫這封信），並在股東年會上花數小時回答問題。

（6）致力成為波克夏文化的模範，力求這種文化在他卸任前後的很長一段時間裡都能造福顧客、股東和其他利害關係人；

（7）保留大量時間安靜地閱讀和思考，致力藉由學習提升自己，無論年紀已經多大；

（8）花大量時間熱情稱讚其他人的成就。

（本文出自《巴菲特寫給股東的信》作者：華倫．巴菲特,勞倫斯．康寧漢 譯者：許瑞宋）