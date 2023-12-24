高齡化威力！投資大戶看台灣剛需 生技、醫療、觀光都是長期成長標的

摘要 1.從現在到2024年第一季，受惠於AI科技，半導體股表現一定會強，相關概念股都會雨露均霑。 2.預估2024年的周期波動與景氣起伏會很大，必要時要逢高出脫，千萬不要從年初抱到年終，必須適時獲利了結。 3.台灣正面臨高齡化的挑戰，相關商機都別忽略，如生技、醫藥、觀光、娛樂、飲食，都是可留意的投資標的。

每到年末至隔年初，各方法人機構、財經媒體都陸續發表來年看法。但很少人會檢視，實際情況是否符合各家預測結果。雖然有時會天差地遠，不過還是能從中找出一些共識和脈絡，試著順向、逆向思考，都可獲得體悟。

以下是我的看法：

首先，美國聯準會在2024年（FED）肯定會降息。在宣布降息以前，股市、債市都具有致命吸引力。我認為最快的時間點在第一季末或第二季。

從現在到2024年第一季，受惠於AI科技，半導體股表現一定會強，相關概念股都會雨露均霑。

其次是全球經濟開始復甦，投資新興市場，須注意個別國家市場的基期。除了龍頭美國外，亞洲與部分拉美國家的股市、匯市都可望有精彩表現。

我預估2024年的周期波動與景氣起伏會很大。必要時要逢高出脫。千萬不要從年初抱到年終，必須適時獲利了結。

ETF已成為全民運動，2023年的績效也表現突出。無論是目前人氣ETF的成分股，或預期會加入組合的個股，都有支撐買盤。

台灣正面臨高齡化的挑戰，相關商機都別忽略，如生技、醫療、觀光、娛樂、飲食，都是可留意的投資標的。

整體而言，雖然2023年的漲幅很大，但對於2024年不能有太高期待，必須見好就收，採取高出低進的策略比較妥當，保持審慎樂觀的態度為上策。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。