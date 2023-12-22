快訊

小笠原：侯友宜緊追賴清德 翻盤需外部因素或突發新事件

規畫自己葬禮！他提3點教大家寫終活筆記 思考如何積極活

否認前助理性侵指控！馮迪索暴怒反擊：「我有明確證據」

要買什麼股票、漲或跌都問怎麼辦？ 專家：成為當局者從「做中學」最快

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

從做中學，最快

股市一漲，各個投資社團的討論也紛紛熱烈起來，常在版上看見新手的各式提問：

ooETF可不可以買？

現在股市高點，我可以進場嗎？

xx股我被套牢在高點，要加碼繼續攤平嗎？

某某ETF漲高，未實現利益已經10萬了，該賣出嗎？

其實無論網路各方大神給你再多建議，最後仍須自己做決定。關於某某股或ETF能不能買，可以先挑一個自己研究過還不錯的標的，從零股小額開始買。等到完整抱著該檔股票或ETF經歷過一年的起伏，該公司的獲利與股利政策持續穩定，或是ETF的填息情況與成分股更換符合自己期待，再進一步加大金額投入。

股票下跌是否加碼攤平？

若標的沒問題可以試著零股分批攤平，遇到加碼資金用罄、均價拉不動，或是該標的總投入金額已超過自己單壓一檔的上限時，停止加碼也無妨。待過完整個循環重新回到正報酬時，再來檢討這次下跌加碼有無需要修正的地方，以作為之後買進攤平的借鑒。

至於漲高是否該獲利了結？

賣了怕它一路向北，不賣又擔心自己抱上抱下，像個傻子。其實許多事情並不是非黑即白，可以試試部分賣出，後續再來針對賣出的部位做資金的使用檢討，好的經驗繼續複製，壞的經驗下次避免。

總之，存股的經驗累積從「從做中學」是最快的，只有資金投入，真正成為「當局者」，才能知道自己迷網什麼、需要修正什麼。所謂「讀萬卷書不如行萬里路」，實務經驗是最可貴的，如果讀了數百本投資經典、對各家投資派別瞭若指掌、甚至將別人的投資批評得頭頭是道，然而沒有開戶也是枉然。

《大學》有云：「未有學養子而後嫁者也。」意思是從來沒有先學會養孩子再出嫁的女子。為人父母我們要從做中學，股票投資也是。若會擔心，在嘗試期間設定自己可以接受全部虧損的金額上限，5萬也好，10萬也罷，超過金額便不再投入。等到帳面上獲利，或是心態上能接受此種投資類型時再來考慮加大金額。並透過做中學，不斷滾動式修正，逐步試探出適合自己長期投資的組合與操作模式。

此外，切勿在一知半解的情況下嘗試開槓桿，做超出自己財力負荷的投資，造成無法挽救的悲劇。善用股票投資，而不為貪婪所縛，才是真正明智的投資人

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 均價 成分股 投資人

延伸閱讀

持有00878不夠…搭配00922「兩者互補」！ 專家：市值型三特點它都有

外資狂賣00929別買了…00919換股能進場？她三看法：外資做短有賺不出貨要待何時

00934現在就要買進…且原因還出在「明年才配息？」 專家：當然要早點投資

00929、00934、00936股票月配ETF怎選？ 專家解析「各檔優缺點」：這樣買！

相關新聞

要買什麼股票、漲或跌都問怎麼辦？ 專家：成為當局者從「做中學」最快

其實無論網路各方大神給你再多建議，最後仍須自己做決定。

「純領股息戰士」真存在？ 網友曝這族群最多：就是這樣規劃

許多人除了希望投資股票，藉由買賣價差成為躺平一族，也憧憬獲得股息增加收益。一名網友就詢問，是否有「純領股息」的戰友，有過來人分享這類族群多為退休族，另外也有一派人透露，領到股息會繼續再投資。

美股重挫台積電ADR跌逾3% 法人：台股月線有撐

美股四大指數重挫，台積電ADR和輝達跌逾3%，台股20日適逢台指期結算，終場上漲58點收在17635點，外資期貨淨空單減...

蘋菓西打復活！他喊「股價沒得跌」快進場 網1原因不支持

生產蘋菓西打的老牌飲料廠大飲（1213）18日公告，桃園市政府衛生局同意本公司第2、3號線「蘋菓西打」的寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL的產品上架銷售。PTT網友討論「再跌也沒多少，可以準備進場了」。但也有人認為，在蘋菓西打下架期間已出現許多相似產品，買飲料可以，股票投資要三思。

當沖只賺840元「沖個寂寞」 他曝血淚心聲：玩到去看身心科

當沖為當日沖銷簡稱，指在同一天買進及賣出股票，以賺取其中價差，此種做法面臨的風險相對大，報酬率可能也較高。不過有網友表示，去年不斷當沖，總損益卻只有840元，甚至為此到身心科就診，如今放棄當沖，雖然買賣交易量下降、帳面虧損，但心裡踏實很多。

碳權交易上路股市漲定了？網點名「太陽能噴爆」小心這類地雷產業

台灣碳權交易所將在周五開賣第一筆國外碳權交易，如今國內碳權交易草案也出爐。PTT網友討論碳權碳費對於股市的影響，恐怕有500家以上的上市公司直接受影響，包括鋼鐵、電力、水泥、半導體等產業，有網友認為，屆時物價上漲、股市跟著漲，太陽能產業最有機會上漲，有人點名小心「高碳排不做減碳」的公司將成地雷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。