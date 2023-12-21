「純領股息戰士」真存在？ 網友曝這族群最多：就是這樣規劃

許多人除了希望投資股票，藉由買賣價差成為躺平一族，也憧憬獲得股息增加收益。一名網友就詢問，是否有「純領股息」的戰友，有過來人分享這類族群多為退休族，另外也有一派人透露，領到股息會繼續再投資。

日前一名網友於臉書社團「<00878國泰永續高股息ETF討論區>大家一起加油吧！」發文詢問，社團裡有無「純領股息」的戰士？也就是投資者在策略上僅關注股息收益，對於股價波動不太理會。他也好奇表示，許多人會選擇長期投資，在此情況下，如果純粹領股息，是否能在15年的時間內賺取利潤？

話題曝光後，引發網友們的熱議，有過來人回應：「我存20年玉山金（2884）讓我超滿意」、「當然會有這樣的人，尤其是退休族，我目前也是這樣」、「我準退休族，就是這樣規劃的，勞保老年給付+季配組合成的月配高股息+房租收入」，有存股第4年的網友分享：「應該是說，注意力比較偏向1年可以領多少股息，當然也會在意價位，但目的是調整建倉的多寡或是否汰換」。

另外也有不少網友透露，就算領到股息，也會繼續再投資：「股息要繼續投入」、「純領股息，不過我利息會再投入，低點會加碼」、「買ETF，除非股價漲太誇張才會考慮賣出，不然都是領息，用股利再投入」、「主要領股息，股價低就買，股息再投入」，還有人直言，「00878剛開始買到現在不賣早就賺了，不用等到15年」。