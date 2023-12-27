用便當店來思考ROE 外資選成長股，就看這項財報指標！

ROE愈高成長力愈高

對成長股來說，跟PER（Price Earning Ratio＝本益比）一樣重要、甚至說更重要的指標就是ROE（Return On Equity＝股東權益報酬率）。我舉鎮上的便當店為例。

相對於PER比較股價與EPS的指標，ROE比較的是BPS（Book Value Per Share＝每股淨值）與EPS（Earnings Per Share＝每股盈餘），表示企業自有資金所產生的利益比例。ROE的計算公式是：ROE＝淨利÷資本（％）。

為什麼要看ROE呢？因為ROE愈高的企業，成長力愈高。

假設在某個鎮上有A和B兩家便當店，它們各自進貨200日圓的便當，以400日圓販售。

A店手邊有20萬日圓的資金，進了1000個便當銷售，也就是把手上的資金全部用於進貨。全部賣完的話，營業收入就是40萬日圓，不計其他費用的話，獲利是20萬日圓。

另一方面，B店也跟Ａ店一樣手邊有20萬日圓的資金，這家店進了A店的2倍，也就是2000個便當來銷售。由於進貨的金額是資金的2倍，因此在進貨的時候必須先借錢或者是以記帳的方式來進貨。它們全部賣完的話，營收是80萬日圓，獲利是40萬日圓。

A店和B店，雙方都是同樣拿出20萬資金，便當都全部賣完的話，B店的利潤卻是A店的2倍。雖然B店因為借款以及可能賣不完而風險比較大，但是以做生意來說也賺得比較多。藉這個例子用ROE來說明，就是：

A店的本金20萬日圓，淨利20萬日圓，ROE是100％；

B店的本金20萬日圓，淨利40萬日圓，ROE是200％。

當然，實際上ROE再扣掉各種費用，會更低一點。

如果你是投資人的話，A店、B店你會想投資哪一家？

B店的獲利和ROE都比較高，但是進貨成本大於資本，一旦發生像COVID-19之類出乎意外的事件，公司就比較脆弱，這樣的風險也不能不考慮。

思考一下，如果A店與B店都要開連鎖店？兩家店的成長速度會有多快？假設將最初拿出的20萬元，全部拿來當作資本。再加上A店、B店各自賺的淨利是：

A店：20萬日圓；

B店：40萬日圓。

把這些淨利也留做開分店的資本，所以：

A店：20萬日圓＋淨利20萬日圓。資本變成原本2倍，為40萬日圓；

B店：20萬日圓＋淨利40萬日圓。資本則有3倍，為60萬日圓。

兩店手邊分別增加以上本錢。

然後，跟過去一樣，A店就用手上全部的資本額，B店用資本額的2倍來進貨並銷售，因此兩店的進貨金額是：

A店：40萬日圓；

B店：120萬日圓。

本文出自《看財報，買潛力股賺進三億元》

ROE關乎成長或減緩

拉開了3倍的差距，收益也同樣會有3倍的差距。如果便當的銷售順利，B店的成長速度就比較快，兩家店的差距就會愈拉愈大。

像這樣，在有盈餘的成長階段，ROE愈高，成長速度愈快。愈是高ROE的企業，未來成長的期待就愈高，股價也有上漲的趨勢。

到這裡都懂的話，應該可以明白，原本很受歡迎的成長股，儘管營收或淨利都增加，卻因為ROE變低，股票被拋售的理由──對不懂ROE的人來說，就完全一頭霧水了吧！

因為，這就是企業成長減緩的訊號。

當達成高成長的便當店B，面臨成長的休止期，跟A店一樣的時候，那些以B店成長速度為A店3倍為前提而投資B店的投資人，會怎麼做呢？

企業的成長階段與ROE的關係是： 成長期：ROE上升； 穩定期：ROE持平； 減緩期：ROE降低。

ROE降低，表示獲利的成長率比資本的成長率還低的意思。ROE變少的成長型企業，再怎麼樣持續增加營收和利益，也很難得到市場的高度評價，實際上股價也會隨之到達極限；相反的，不斷成長的企業會持續實現超越股東權益增加的利潤增加，因此ROE也會繼續增加。

單純看ROE高或低，還會因為業種或企業特性而有差別，所以要按時序來看ROE是增加或減少，比較恰當。

這個方法對於判斷成長股候選股十分有效。在第一章介紹過的營收、利益成長之外，按時序檢查ROE是否持續增加，也是很有力的基準。還有，成長型企業會因為先行投資造成一時之間的利益減少，ROE也跟著降低，像這樣的情況必須視為例外。

折舊攤銷和商譽費用也會影響ROE。重視潛在的獲益能力的話，就看EBITDA。

如何讓ROE上升

那麼，該怎麼做才能讓ROE上升呢？

ROE以「淨利÷資本」來計算，因此要讓ROE上升，不只可以增加分子，也可以減少分母。企業當然想要賺錢，但是如果減少分母的資本，提高資本效率的話，可以這麼做：

對內：買回庫藏股、支付股息；

對外：進行新的投資、M&A（合併與收購）。

以上策略都是有效的。

這樣就能明白，多數企業透過新投資和M&A來嘗試成長的理由。高ROE就是善於調度資金、產生利益的證據，像這樣的企業股價和企業價值就會提高，往後的資金調度也會更容易，形成良好循環。相反的，用買回庫藏股或配息等對內措施來減少資本，大多是過了成長巔峰的企業。企業規模大的時候，用M&A增加一點利益，對業績的影響很小；大的併購案如果失敗了，還會被追究經營責任，因此有綁手綁腳的一面。

對內或對外雖然方針不同，但兩種都對提升ROE有效果。如果企業發表這些措施，投資人對這些效果的期待，也會被融入評估企業價值的PER或股價當中。

日本股市的成交量有6∼7成來自外資。特別是集合大型股的東證一部，這種趨勢更是明顯。外資除了是日本股市的幕後主角之外，它們關注哪些點來決定投資的企業，更是我們應該要了解的。據說，就是ROE。

（本文出自《看財報，買潛力股賺進三億元》作者：哈桑 譯者：張婷婷）