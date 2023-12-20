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蘋菓西打復活！他喊「股價沒得跌」快進場 網1原因不支持

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市衛生局在今年4、5月公告大飲公司的產品含有黴菌、酵母菌等不明白色沈澱物，再加上生產線裸露、天花板有霉斑、管線斑駁等問題，因此勒令其全面停工。此為其產品蘋果西打示意圖。圖／聯合報系資料照片
桃園市衛生局在今年4、5月公告大飲公司的產品含有黴菌、酵母菌等不明白色沈澱物，再加上生產線裸露、天花板有霉斑、管線斑駁等問題，因此勒令其全面停工。此為其產品蘋果西打示意圖。圖／聯合報系資料照片

生產蘋菓西打的老牌飲料廠大飲（1213）18日公告，桃園市政府衛生局同意本公司第2、3號線「蘋菓西打」的寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL的產品上架銷售。PTT網友討論「再跌也沒多少，可以準備進場了」。但也有人認為，在蘋菓西打下架期間已出現許多相似產品，買飲料可以，股票投資要三思。

大飲今年因生產的蘋菓西打出現不明沉澱物，今年5月25日桃園衛生局命平鎮廠產線暫停作業，今年6月又有員工爆料公司積欠薪水未給，7-8月值夏天飲料旺季，以及中元節普渡商機，大飲卻因停工，其長銷產品-蘋菓西打在通路已幾乎絕跡。

不過，經歷種種風波的大飲，今日公告中提到，公司第2、3號線在今年11月16日正式生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準以及大飲公司制定的管制標準，故同意公司生產產品並上架銷售。

一名網友在PTT發文表示，蘋菓西打曾經是熱炒店神器，差點成為時代的眼淚，如今重出江湖，「股價再跌也沒多少，可以準備進場了」。

其他人則留言「馬上來一根，已反應」、「熱炒店沒有蘋菓西打的我都不去的」、「都沒人想併這家嘛，只有蘋菓西打的公司」、「熱炒店沒蘋菓西打少一味」、「可惜股價太低，沒賺頭，不然一定進場」、「生產環境這樣代表問題已經存在很久，還敢繼續喝真的勇敢」、「不用一千張就拉漲停，算了，看戲就好」。

還有人留言「我不敢再喝這牌子了」、「改配方希望一樣好喝」、「一手好牌可以打成這樣」、「會不會走味」、「上架跟進場是兩回事」、「現在買最安全」、「趁你下架的時候各種相似商品出來搶市占了，下去當生活吧」、「不敢進」、「買幾瓶喝著供著，股票嘛，再三思」。

衛生局 PTT 蘋菓西打

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