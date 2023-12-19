碳權交易上路股市漲定了？網點名「太陽能噴爆」小心這類地雷產業

台灣碳權交易所將在周五開賣第一筆國外碳權交易，如今國內碳權交易草案也出爐。PTT網友討論碳權碳費對於股市的影響，恐怕有500家以上的上市公司直接受影響，包括鋼鐵、電力、水泥、半導體等產業，有網友認為，屆時物價上漲、股市跟著漲，太陽能產業最有機會上漲，有人點名小心「高碳排不做減碳」的公司將成地雷。

環境部15日預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案，明定交易方式分為定價交易、協議交易及拍賣三種，同時預留市場管控機制，不僅碳權不得重複交易或拍賣，且必要時，環境部可指定交易價格上下限。

一名網友在PTT發文表示，明年開始課徵碳費，將影響到500家以上的上市公司，包括鋼鐵、電力、水泥、半導體等產業，輸往歐美的貨品也會再被課稅，否則就必須符合當地規範，因此碳權交易買賣會造成成本增加，物價、房價一定會上漲，他問「那對股市有什麼影響？」

其他人留言「物價漲，股市就是跟著漲，只是是漲誰的問題而已」、「太陽能先往上噴」、「成本轉嫁消費者，售價提高」、「我已買入農林一張，等漲停」、「佈局碳權及碳排查股票」、「漲價有理由啦，都轉嫁給消費者」、「鋼鐵業、四寶通殺」、「華紙先看看會翻倍嗎，不缺錢就無腦放個小錢」、「用到地的產業都能漲」、「噴綠能，還有那些能賣碳權的」、「綠能會噴歪」。

還有人留言「一些高碳排、不做減碳的公司大概訂單會噴光吧，小心別中地雷」、「不搞碳權這世界永遠充滿製造空污屢勸不改的企業」、「推碳權，不然高汙企業躺著賺就好了誰要創新，反正地球加速毀滅也是後輩的事，關我屁事」、「國產噴」、「房地產會噴」、「不效率也是一種不環保，所以對這種稅不敢太樂觀」。