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散戶買高股息ETF眾多成分股很分散？ 網曝暗藏危機：還是有個股風險

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論高股息ETF風險。示意圖／ingimage
網友討論高股息ETF風險。示意圖／ingimage

高股息ETF今（2023）年跟著台股表現交出亮眼成績，PTT網友討論「高股息ETF的風險」，有人解釋，高股息ETF專門挑選高股息個股，就必須承擔台灣市場的風險，因為沒有買下全世界的股票，個股也沒有風散，因此同樣要承擔個股風險。

證交所昨（14）日公告11月券商承作定期定額業務交易戶數統計，小額投資自7月行情高檔修正以來持續增溫，累計ETF熱門前20名定期定額交易總戶數近四個月大增14.2萬戶、成長逾16%，超越股票的7,000多人、2.4%。

一名網友在PTT發文詢問「高股息ETF的風險在哪裡？」他表示，近年高股息ETF相當熱門，過去不買股票、只會定存投資的人，改成投資ETF，不只同樣達到投資目的，還可以多領取配息。

該網友表示，近幾年券商不斷推出ETF，成效也都非常好，散戶集氣給投信，讓投信可以瘋狂買盤，因此即使外資大舉倒貨，台股也不至於大跌，ETF成為內資散戶對抗外資的媒介，散戶甚至可以透過ETF和外資「掰手腕」。

不過該網友認為，世界上沒有零風險的投資，他以債務抵押債券為例，看似低風險高報酬，卻仍暗藏危機，因此他好奇「大量推出高股息ETF、大量投資人購入有什麼風險嗎？」

其他人則留言「風險就是，你不是操盤決策者，你只能接受ETF管理者的決定」、「假如你現在17000點，5年後噴到5-6萬點，那真的風險會高，台股本益比算OK，目前沒風險，除非短期噴上三萬點就糟了」、「風險就系統崩盤啊」、「風險是很低沒錯，但如果沒辦法每年都有今年的漲勢，你看看過幾年會不會有人說買高股息是dead money」。

還有人留言「風險就是漲輸通膨，物價都漲8-10%，房價都翻倍了，還在領6%股息」、「分散風險度不夠」、「大盤系統性風險，你買什麼股票都差不了多少」、「高股息專門挑高股息個股，那你就要承受台灣市場風險，因爲你沒有買下全世界，而且你的個股也沒有很分散，所以還是有個股風險」。

ETF 高股息 投信 PTT 大盤 台股

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