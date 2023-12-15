貨幣政策有望「轉鴿」…要債券ETF還是美金定存？網全推它：穩贏

美銀全球基金經理人最新調查結果顯示，在貨幣政策有望「轉鴿」的加持下，債券市場可能成為全年表現最佳的資產類別，「債市甜蜜點」浮現。PTT網友猶豫該投資美債ETF或是美金高利率定存，不少人建議選擇美債，直呼「現在美債上車剛好穩贏」。

一名網友在PTT發文表示，他近期有美金定存到期，若是繼續存台銀美金高利率定存，每年利率是5.248%，不過最近美債表現佳，因此他很猶豫該如何投資。

該網友詢問，「請教現在把錢放在美債ETF比較好，還是放在美金高利定存比較好？美債ETF要買中期7-10年，還是20年比較好？」

其他人則留言「美元資產就是要吃匯損，要就買新興市場債券」、「買美債呀，高利定存是能存一輩子嗎？」、「昨天剛公布好消息，現在美債上車剛好穩贏」、「等宣布降息再歐印」、「目前主流當然是要定存完質押再歐印」、「我都把7%的ETF拿去換美債了，等宣佈降息早就漲一段了」。

還有人留言「如果你這筆錢要放幾年的甚至不會動用的，可以考慮買美債ETF把利率鎖住，如果1年內會用到，那繼續定存就好」、「我這次用一半資金壓美債」、「債可以轉股票了，接下來股票會跑比較快」、「等宣佈降息再歐印，早就漲一大段了，當然是要提前買」。