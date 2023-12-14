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持有0050與台積電（2330）突然要花15萬該賣誰？網一面倒喊它：除息後

聯合新聞網／ 綜合報導
網友缺錢考慮賣掉台積電。（路透）
網友缺錢考慮賣掉台積電。（路透）

投資目的之一就是為了存錢，有網友煩惱，近期要花費15萬，他很猶豫該賣掉手中台積電或0050持股，還是慢慢存錢。其他人則建議「缺錢就先賣，投資就是為了用錢時拿來用」，有人表示，賣掉一張0050、再貼幾萬元就好，或是把零股賣一賣湊錢，也有人認為，可以等台積電除息後賣出。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他目前投資台積電及0050，報酬率5.83%、37223元，總投資成本近64萬。但是近期需要花費15萬，他很猶豫是否該先賣掉手中持股，等到未來低點再買進，又或是慢慢存到15萬。

該網友表示，他的人生規劃是存到一百張0050，但又考慮到手上持股有賺錢，是否應該賣掉再買回來比較賺，他詢問，「如果要賣，建議賣0050還是2330？還有賣幾股？」

其他人則留言「各賣一部分不就好了」、「不想動到現有存款的錢的話，賣一張0050就好了，再貼個幾萬塊」、「錢賺來就是要花的，我覺得可以把零股賣一賣湊15萬（整股看起來比較順眼），或是點進看成本，高成本如第一張，其實賣掉無所謂，不影響獲利，也能美化帳面」。

還有人留言「自己存呀，等存到你想買的東西說不定還降價」、「需要的時候有錢可以用，這不就是投資的意義嗎？」、「需要用錢，就賣股，如果是我，先賣GG」、「GG除息完再賣，因為通常都秒填息」、「零股都賣掉再貼一點」、「我會賣0050，台積電上漲空間還很大」、「我自己會賣2330，原因是殖利率低」。

台積電 Dcard 0050元大台灣50

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