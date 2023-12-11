聽新聞
test
0:00 / 0:00
今天是債券ETF最後的買進點？ 因為明天將公布「這個數字」
大家早安，趁著上班前通勤空檔，女子來寫一點點有些可以觀察的東西地方
上週五美國公布非農就業數據為19.9萬人，高於市場預期的18萬人；失業率3.7%，低於市場預期的3.9%。針對這些數據可能很多人沒概念，但簡單來說，至少從市場的反應來看，普遍認為：美國經濟至少不會硬著陸、不會是景氣大幅衰退。因此最後上週五美國股市和債市雙漲。
12/12（明天）台灣時間晚間，美國要公布CPI（通貨膨脹指數），週二晚上9:30的CPI數據，是影響股市和債券市場的關鍵。我自己的投資方式，預計先前是先把資金放在價格敏感度比較低的「短天期債券」（例如00719B），觀察如果近期「長天期債券價格下跌」女子是計畫趁勢把資金轉向「長天期債券」（例如：美債20年，長天期公司債或投資等級債）。
但是群益的00937B大幅溢價超過5%，現買現賠請先不要考慮。其他家的投資前也請留意溢價風險。
好囉，準備上班！
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言