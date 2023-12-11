今天是債券ETF最後的買進點？ 因為明天將公布「這個數字」

大家早安，趁著上班前通勤空檔，女子來寫一點點有些可以觀察的東西地方

上週五美國公布非農就業數據為19.9萬人，高於市場預期的18萬人；失業率3.7%，低於市場預期的3.9%。針對這些數據可能很多人沒概念，但簡單來說，至少從市場的反應來看，普遍認為：美國經濟至少不會硬著陸、不會是景氣大幅衰退。因此最後上週五美國股市和債市雙漲。

12/12（明天）台灣時間晚間，美國要公布CPI（通貨膨脹指數），週二晚上9:30的CPI數據，是影響股市和債券市場的關鍵。我自己的投資方式，預計先前是先把資金放在價格敏感度比較低的「短天期債券」（例如00719B），觀察如果近期「長天期債券價格下跌」女子是計畫趁勢把資金轉向「長天期債券」（例如：美債20年，長天期公司債或投資等級債）。

但是群益的00937B大幅溢價超過5%，現買現賠請先不要考慮。其他家的投資前也請留意溢價風險。

好囉，準備上班！

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