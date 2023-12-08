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他籲「做多長榮航（2618）」油價跌機票仍貴爆！看好股價直衝40元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論長榮航空股價。示意圖。本報資料照
網友討論長榮航空股價。示意圖。本報資料照

隨著年底旅遊旺季到來，客機旅運需求更旺，帶動航太股表現亮眼。PTT網友討論「做多長榮航空（2618）」，他表示，選擇長榮而非華航的主因是票價便宜，股價上看40元。

一名網友在PTT發文表示，近期油價下跌，但機票價格仍高，機場旅客量持續爆滿，他決定做多長榮航空股票，至於選擇長榮而非華航的原因，則是由於長榮票價略低，因此他認為載客率也會更高。

該網友表示，現在已經可以進場佈局，股價上看40元，至於退場則設定在低點25元，若是比較保守，也可以27元退場。

其他人則留言「北美線真的有夠貴」、「30就差不多了吧」、「跟著油價進出就好，什麼停利停損價都假的」、「中國病毒都還沒好，還在飛機？等等罷工一起來」、「不是長榮票比較貴嗎」、「才不買航空，那麼高了，而且空姐、少隨時會罷工」、「有隨時會罷工的工會，誰敢買？」。

還有人留言「以為是之前都載貨嘛？載人的利潤又不比載貨，飛機就那幾架能載多少人有限啦」、「不管油價還是罷工，買長榮航太比較實際」、「30-40一堆空少等解套，慢慢躺，最近開營收，整年EPS就出來了，今年炒報復性旅遊明年還繼續報復嗎」、「年底行情出來就噴了」。

PTT 華航 長榮航

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