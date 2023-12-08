快訊

12/8【早晨財經速解讀】美國經濟 為何遲遲不衰退？

拿空照圖比對！黃國昌：賴清德老家是新建物 欠稅且未申報

新加坡怎麼建軍？以色列顧問團協助打造

專家預言明年7月才可能降息？ 網看1指標不信：要賣囉！

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為美國聯準會（Fed）明年七月才可能降息。（路透）
專家認為美國聯準會（Fed）明年七月才可能降息。（路透）

英國《金融時報》調查顯示，主要經濟學家認為美國聯準會（FED）至少要等到明年七月以後才會降息，且幅度會小於華爾街的預測。PTT網友卻對此預測感到不以為然，有人直言「長債幾個月前還漲到3.5%後來狂跌，準個鳥，專家越這樣說越可能降」，還有人指出，以目前債券價格反應，很可能快要降息，「要賣囉！」

一名網友在PTT分享新聞表示，金融時報與美國商學院芝加哥大學訪問經濟學家，多數意見認為，聯準會（FED）至少要等到明年七月以後才會降息，時間也可能更晚，而且降息幅度也會較小。

該網友說，目前有許多投資機構都認為三月會開始降息，然而今年初債市預言，今年會降息三次，結果至今完全沒有降息。

其他人則留言「看債券價格的反應，應該是快要降息了」、「看債價格最準，已經停止升息，債市也翻轉了」、「專家越這樣說，越可能降，專家本來就是被打臉的」、「經濟學家本來就是事後論」、「半信半疑」、「專家還沒買夠，急了，你們這些散戶別搶啊」。

還有人留言「股票在半信半疑就會大漲，確定降息就利多出盡，要賣囉」、「要是再升息就GG了，這情況不升到7、8大概是壓不下來」、「降息可能還早，但等降息再進場可能也晚了」、「股票反應未來，真的宣布就準備脫手」、「沒崩盤降什麼息」、「真正降息時就要跌了」、「專家不就這樣嗎？『還沒宣布降息，先不要買，我先買』」、「又要降息了又要降息了」。

PTT 聯準會 債市 降息 升息

延伸閱讀

00934月配高股息ETF需注意的「七件事」！ 她：明年有望納入收益平準金

中信金（2891）有錢人的第一選擇？ 他曝2大優點：去年股價30都沒賣出

00919配息0.55能夠到明年9月都還有剩！ 專家揭密：別忘了聯發科是成分股

債券ETF一直漲變「很貴」還能買？ 專家圖片解釋：高點下殺至今很便宜！

相關新聞

專家預言明年7月才可能降息？ 網看1指標不信：要賣囉！

英國《金融時報》調查顯示，主要經濟學家認為美國聯準會（FED）至少要等到明年七月以後才會降息，且幅度會小於華爾街的預測。PTT網友卻對此預測感到不以為然，有人直言「長債幾個月前還漲到3.5%後來狂跌，準個鳥，專家越這樣說越可能降」，還有人指出，以目前債券價格反應，很可能快要降息，「要賣囉！」

中信金（2891）有錢人的第一選擇？ 他曝2大優點：去年股價30都沒賣出

金融股近年表現不佳，不過有網友投資中信金並表示，「去年（股價）30元沒出、今年27元幹嘛出？」他也曬出自己的對帳單，中信金持有成本共41.2萬，直呼「全台有錢人第一選擇都是中信金」。其他人也認同「中信金是真的有料，被裁罰還是能評比第一」。還有人直指中信金的優點就是賺現金股利及穩定。

玩當沖賠150萬 他崩潰問「投資必勝操作」？網教：這3種勝率大

股市投資是一門大學問，若是操作不慎，很可能賠上所有資金。有網友從股市畢業兩次，共賠上150萬，現在又得到爸爸提供的120萬投資基金，他好奇「股市必勝操作」，其他人則坦言，唯有「低買高賣」才是致勝關鍵，也有人建議他從存股開始，或是買ETF長期投資、買台積電等，都比當沖更有勝率。

大摩下修台積電（2330）目標價 網反嗨爆「買進訊號來了」：準備起飛

摩根士丹利調降台積電（2330）目標股價，將台積電目標股價從718元下調至688元。PTT網友卻認為這是「解套及買進的訊號」，有網友嗨喊「哇！要起飛了！」還有人直言「大摩反著看，上修就賣、下修就買」。

定期定額存股遇大漲該賣？分兩派戰翻 他曝一句「最佳投資守則」

存股屬於長期投資，通常不會因為股價波動而賣出手中持股，不過若是遇到股價大幅飆升的情況，對於投資人而言將是很兩難的局面。PTT網友討論「定期定額存股大漲該變現嗎？」其他人則建議，只要達到買進時的目標就可以出場，若是價差超過股息10年以上，就可以考慮賣出，有人直指「個股賣、大盤指數ETF繼續存」。

股價出現這幾種狀況 專家籲一定要果斷買入 ：120日均線以下、跌幅超過5%

大盤下跌的原因有很多，但通常是外在因素所致。每當這種時候，幾乎所有個股都會隨著市場趨勢進入整理區間，往下壓低…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。