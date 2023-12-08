專家預言明年7月才可能降息？ 網看1指標不信：要賣囉！

英國《金融時報》調查顯示，主要經濟學家認為美國聯準會（FED）至少要等到明年七月以後才會降息，且幅度會小於華爾街的預測。PTT網友卻對此預測感到不以為然，有人直言「長債幾個月前還漲到3.5%後來狂跌，準個鳥，專家越這樣說越可能降」，還有人指出，以目前債券價格反應，很可能快要降息，「要賣囉！」

一名網友在PTT分享新聞表示，金融時報與美國商學院芝加哥大學訪問經濟學家，多數意見認為，聯準會（FED）至少要等到明年七月以後才會降息，時間也可能更晚，而且降息幅度也會較小。

該網友說，目前有許多投資機構都認為三月會開始降息，然而今年初債市預言，今年會降息三次，結果至今完全沒有降息。

其他人則留言「看債券價格的反應，應該是快要降息了」、「看債價格最準，已經停止升息，債市也翻轉了」、「專家越這樣說，越可能降，專家本來就是被打臉的」、「經濟學家本來就是事後論」、「半信半疑」、「專家還沒買夠，急了，你們這些散戶別搶啊」。

還有人留言「股票在半信半疑就會大漲，確定降息就利多出盡，要賣囉」、「要是再升息就GG了，這情況不升到7、8大概是壓不下來」、「降息可能還早，但等降息再進場可能也晚了」、「股票反應未來，真的宣布就準備脫手」、「沒崩盤降什麼息」、「真正降息時就要跌了」、「專家不就這樣嗎？『還沒宣布降息，先不要買，我先買』」、「又要降息了又要降息了」。