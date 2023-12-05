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定期定額存股遇大漲該賣？分兩派戰翻 他曝一句「最佳投資守則」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇存股大漲時是否該賣出。圖／聯合報系資料照片
網友好奇存股大漲時是否該賣出。圖／聯合報系資料照片

存股屬於長期投資，通常不會因為股價波動而賣出手中持股，不過若是遇到股價大幅飆升的情況，對於投資人而言將是很兩難的局面。PTT網友討論「定期定額存股大漲該變現嗎？」其他人則建議，只要達到買進時的目標就可以出場，若是價差超過股息10年以上，就可以考慮賣出，有人直指「個股賣、大盤指數ETF繼續存」。

一名網友在PTT發文詢問「定期定額存股大漲會選擇變現嗎？」他表示，他目前投資股票是以定期定額存股為主，但他很好奇，若是遇到存股股價大漲，到底應該繼續持股，還是賣掉賺價差。以緯創為例，股價波動很大，這種時候該賣掉，或是相信價值，繼續存股？

其他人則留言「看財務狀況」、「沒有一定，只是你變現後也是要找標的存」、「會這樣想很容易歪掉，建議你好好思考到底要啥」、「如果是個股可以考慮，如果是大盤etf就不用」、「看板上那些AI大漲前就存股的人，漲到現在這程度，說真的應該是都沒差，因為都漲了幾百趴的你在意那個小幅度的漲跌幹嘛？」

還有人留言「買進時應有買進的理由，達到目標就該出場」、「會，留一部分在原倉，其他轉現金」、「個股會，大盤指數etf不會」、「價差超過領股息10年以上差不多就可以賣了」、「我緯創、廣達都是定期定額，賣掉了」。不過也有苦主留言「我7x存股8210，漲到1xx全出，現在250」、「我就是估1年5塊。賺50就全出，現在來看倒虧100多」。

大盤 PTT ETF 存股

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