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股價出現這幾種狀況 專家籲一定要果斷買入 ：120日均線以下、跌幅超過5%

聯合新聞網／ 樂金文化
當股市下跌時，我們可以透過支撐線判斷是否可買進股票。 示意圖／ingimage
當股市下跌時，我們可以透過支撐線判斷是否可買進股票。 示意圖／ingimage

大盤下跌時買進

KOSDAQ下跌的原因有很多，但通常是外在因素所致。每當這種時候，幾乎所有個股都會隨著市場趨勢進入整理區間，往下壓低。

此時要記住，只要公司的價值沒有受到損害，價格就能稱得上是實惠，尤其未曾大漲的主力股更是如此。務必牢記，股市下跌時就是進場的時機。

價值投資者非常享受股市下跌，因為這是得以便宜買股的機會。

本文出自《我只跟主力股》
本文出自《我只跟主力股》
雖然於股市下跌期間買進，極有可能瞬間損失10％，但那只是暫時的狀況。股市終究會反彈，特別是那些內在價值不變的公司，肯定會重新受到市場矚目，再度迎來上漲。

韓國KOSDAQ每三個月左右會發生一次約莫7％的下跌。以此數據來看，可說每三個月就有一次價值投資的時機。因此大可不必操之過急，只要好好在股市中靜候，自然會產生收益。

反過來說，相較於買在下跌的時候，買在上漲時往往更容易虧損。當股市下跌時，我們可以透過支撐線判斷是否可買進股票，但即便不做特別分析，最終還是能取得獲利。由於股市下跌的影響，主力以外的資金紛紛竄逃，致使主力拉抬股價變得更加容易。

總結來說，用主力股進行價值投資時切記以下兩點：

第一、一定要買在支撐線附近；

第二、當股市轉向下跌週期時買進股票。

上述兩點雖然很簡單，卻是投資人很少嘗試的買賣方式。不過，一旦我們盡力逢低買進，這樣的等待與嘗試肯定會帶來好的結果。

股價下跌5％時買進

由於我們所看到的買點不是暴漲型態，故不會有太明顯的波動。

這種趨勢下，股價假如出現5％的跌幅，會是什麼狀況呢？暴漲後跌個5％雖然不是大不了的事，但在沒有暴漲的情況下出現5％的跌幅時，就可以說是遽跌。如果以股價下跌、每股價格變得便宜的條件做為買股的前提，下跌5％的個股理當是我們關注的對象。

下跌5%的位置，最好需位在長期移動平均線的120日均線以下。因為當走勢位於120日均線以下時，意味著股價長期處於被打壓的情況。在這樣的跌勢中，假如再次出現5％以上的跌幅，可謂真的跌到底了。

我也查看了各家證券公司公告的排名分析表，確認其中有哪些個股出現跌勢。換言之，這是從哪些股票價格變得便宜的層面著手。

價值投資的關鍵在於「絕對」要買在股價變得便宜的時候。請試著每天查看下跌的股票，確認哪些好公司的股價正在下跌，且被擠到長期移動平均線以下。假如其中有符合前述最低點支撐線與KOSDAQ下跌條件的個股，就果斷的買入吧。

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