找出長期「盤整區間」震盪個股 專家教你買在地板價輕鬆穩賺300%

我的投資哲學是：「主力股一定會採取行動。」

假如主力已經收購某檔股票，但該股還沒正式起漲的話，它總有一日會向上發展。所以如果能知道哪檔股票是主力股，且確定尚未出現明顯漲幅，便可藉由投資該股輕鬆獲利。

假如從這個角度著眼，便要先找出股價長期於「盤整區間」震盪的個股。根據先前學到的內容，當股價無法明顯上漲時，120日均線與股價走勢將近乎一致。因此，可以尋找過去三年內未曾上漲3倍以上的股票，做為買進的對象。

以價格來看的話，則是當每股1,000 韓元的股票，過去紀錄中沒有漲破 3,000 韓元即可（從 1,000 韓元漲到 2,000 韓元並無妨）。再強調一次，主力大幅哄抬股價後便會開始出場，趨勢也會跟著反轉下跌，故進行投資時一定要留意這點。

買進尚未大漲的股票後，經過一陣子，主力就會開始拉抬股價，我們只要趁那個時候獲利了結就行了。接著就來看看未曾上漲3倍以上的範例線圖，熟悉一下相關走勢吧。

從這張圖可知，主力並未全力拉抬該股。不用想得太複雜，如果發現這種趨勢，投資人選在股價下降時進場就對了。價值投資的根本是在價格下跌時買進股票。無論股票多有價值，倘若已在股市中被高估就失去了意義，再安全的資產都不能等到變貴才買入。為了不要犯下這種失誤，我們必須買在價格下跌的區間。可是，什麼樣的情況才算是價格下跌呢？

在支撐線上最低點買進

任何類股都存在歷史最低點，走勢線圖可以提供資訊幫助我們分析最低點價格。此後，我們只要在股價再度逼近歷史低點時收購股票即可。這種策略叫做支撐線交易，這裡主要是把支撐線的概念與主力股相結合。

這種主力股特徵分析的命中率比想像中更高。支撐線交易之所以會失敗，通常是因為公司營收影響、大幅上漲後下跌，才會導致分析錯誤。不過，當主力建倉、開始管理後，除非發生特殊狀況，否則股價絕對不會大跌。

雖然這是很基礎的概念，卻少有人以這個觀點來買股。最低點固然罕見，但如果是我們想要持有幾週或幾個月達成獲利的股票，不妨等待這樣的買進時機。

很多人傾向於在最高點買股票，而不是最低點。原因在於，暴漲當下迅速變動的股價帶給人們短期便能獲利的期待感。然而，正如前面一再強調，只要有主力存在，想要獲利絕對不容易。

不管是什麼，我們都會希望能以實惠的價格入手，沒有人會故意買昂貴的東西。股市也一樣。走勢已經告訴我們先前的價格，買在價格低點的時候也是理所當然的吧？

只要主力出手干預，支撐線就很難被突破。反倒是藍籌股更容易偏離支撐線而下跌，這是出於動能（編按：股價上漲或下跌趨勢的延續性） 與業績影響股價的緣故。

倘若進行支撐線分析交易，很容易便能找到主力股，但藍籌股卻不適用於支撐線與壓力線交易。由於主力的操盤，股價擁有足夠的反彈力道，一旦達到特定區間時，就會猛力上漲。以此為基準找出持股價位，就能在最低點買進便宜的股票，取得高報酬。

（本文出自《我只跟主力股》作者：Wazowski 譯者：Loui）