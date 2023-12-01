台股指數超越港…中國「玩完了」而台灣人真的很富裕？ 專家：物價飆漲外房價更不用說

2023年11月29日台灣加權指數正式「超越」恒生指數，一夕間台灣的金融民族主義情緒高漲，股民的優越感瞬間爆炸。

各大媒體和網紅們也顧不了基本常識了，瘋狂轉發這則好消息，彷彿從此台灣人人都要過上富裕的好日子。

圖片來源：谷歌

實際上真的是這樣嗎？

今年以來我們看到物價上漲再上漲，房價就更不用說了，對於大多數普通人來說，買房那都是夢裡才有的事兒。

對於小資存股來說更是痛苦，因為除了薪水不漲之外，物價都在瘋漲。

每個月能存到的錢越來越薄，可是股票卻越來越貴，能通過定期定額存到的零股更是越來越少。

我知道酸民會說: 雪大就是看不慣台灣好，又再編故事了。

要知道是不是編故事很簡單，走入人群聽一聽，看一看就好。

別整天待在金融圈、工程師圈、律師圈、網紅圈或是醫師圈，看看基層服務業和文書行政類工作的人民群眾，過的是啥樣子的生活。

這個月我們失去了投資的好導師：查理·蒙格，許多媒體和網紅當然不會放過這個機會蹭流量。

有趣的是其中到底有多少人認真讀過蒙格的投資哲學？

蒙格為什麼如此看好大陸？

他們不知道，更不想知道。

於是就裝作蒙格沒有說過這些話、做過這些事。

當然我知道蒙格不容易被了解，更不容易被複製，畢竟如果蒙格這麼普通的話，那你我都是投資大神了。

其實對於大多是台灣投資人來說，之所以會拒絕投資陸港股市，我認為主要原因不外乎就是以下兩點：

擔心虧本 擔心收益過低

先澄清一下這裡對虧本的定義是：產生永久性的損失。

由於人性是趨利避害的，害怕虧損是人性在金融市場中的本能反應，如果不刻意練習很難克服。

如果我們想在股市中取得像巴菲特或蒙格那樣不凡的成績，那麼就需要努力修正這種情緒，試圖保持理性。

沒錯，投資是一件很違反人性的事，要學會習慣不舒服。

在牛市的時候，散戶的情緒都樂觀，反正怎麼樣都賺錢，此時容易忘記投資要看價值而非價格。

例如現在的台股，在超越港股後士氣大振，這種時候投資人通常是不害怕虧損的。

而害怕虧損這種情緒，一般是在熊市的時候，例如現在的陸港股。

這個時候投資人對市場的信心不足，對持股的信心也不足，對牛市能否還會到來的信心更是不足。

仿佛永遠沒有明天，太陽再也不會升起似的。

但大家都忘記了，經濟本來就有週期，就是循環的，不可能永遠蒸蒸日上，誘惑是永遠低迷不振。

只要在金融市場待得夠久，你就會發現許多好的投資機會，基本上都是在熊市時才體現出來的。

例如2000年的網路泡沫、2008年的金融海嘯、以及2020年的疫情。

而好的投資者，也都是更喜歡在熊市裡出手。

在熊市的時候，如果學不會克服害怕虧損的情緒，或許可以取得平庸的成績，但卻很難取得好的成績。

所謂平庸的成績就是比定存稍微好一些，但卻遜於大盤。

要修正這個情緒，首先我們需要理解：損失是如何產生的？

損失產生的原因通常是因為購買的價格過高。

即所謂的高買低賣。

所以問題的核心就在於如何定義高與低？

首先我們要對企業做深入的理解與分析，這是最基本的工作。

關於這方面的書籍就多到數不清，你們可以自己做功課研究一下。

只有通入深入理解與分析，才能增強投資信心。

當然，這需要我們投入足夠的時間。

可偏偏對於大多數普通人來說，時間就是敵人。

平常上班就已經夠忙夠累夠辛苦，下班還要經營家庭生活，哪有時間研究股票？

別開玩笑了吧！

所以說指數化投資真得更適合普通人，前提是你要承認自己是一個弱者，然而這並不簡單。

如果你真的下定決心，那麼接下來也不是從此一帆風順。

在分析企業的同時，也順便做好投資的心理建設。

當我們心裡有數之後，採用分階段買入的方式，減輕心理壓力，同時降低潛在的風險。

我們還需要意識到投資不可能永遠都是對的，哪怕頂級的投資大佬也經常犯錯。

所以要學會與錯誤共舞。

而這些錢，哪怕大損失，也算是買了經驗與教訓，成為未來的養分。

如果我們能夠從中學到足夠的教訓，從另外一個角度來看，這也是一筆不錯的投資。

另外，始終保持中立客觀，冷靜與理性是股市長期致勝的法寶。

不要因為個人的喜好或意識形態，而做出情緒化的決策。

例如最近可能因為選舉快到了，又有一堆媒體在操作民族主義。

懂投資的人都知道不同市場的指數不能直接比，但還是很多人在慶祝台股超越港股。

又或是刻意放大大陸的各種壞消息，編造各種鬼故事。

例如房企破產，這種在歐美早就不是新聞的新聞，如果是大陸房企那可是要上頭條了。

圖片來源：路透社

又或是地方政府的債務問題，這算什麼新鮮事兒呢？

卻整天有一些媒體刻意營造大陸地方政府財政都完蛋的感覺，讓不懂的人心生畏懼。

好的投資者始終能夠讓自己保持在中線上，不左不右，不偏不倚，

不會因為自己買入賣出，而產生喜好厭惡

不會讓自己的屁股決定腦袋。

具體怎麼做？

我推薦你們看看與蒙格有關的書，又或是聽聽他的演講。

特別是跟大陸有關的部分，保證會打開你的格局和提升認知。

前提是你要有空杯心態。

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