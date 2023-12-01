靠槓桿賺2桶金！他曝勝利方程式：用4成資金投資30%漲幅標的

在金融市場上，開槓桿 (Leverage) 指的是交易時從經紀商、交易商借取資金創建倉位，進行超過本金投入額度的交易操作。PTT網友分析，若想從零到致富，開槓桿是必備的投資方式，他分享自己報酬超過190萬元的勝利方程式，「我用四成的錢，只要看中30%的漲幅，安打多打個幾次，這個效率不會輸給找翻倍的股票」。

一名網友在PTT上分享槓桿操作兩年的心得，他表示，短時間要從零到致富，勢必要透過槓桿投資，他舉例，手上現金1000萬，有個投資方式能讓每年獲利100萬，但有錢人不會一次拿全部資金投資，而是會利用100萬再借900萬，手上還有900萬現金可以活用。

該網友表示，以股票而言，最好的槓桿還是借貸現金在手，不管是信貸還是房貸增貸，因為只要有現金，就可以買現股，不用怕被斷頭，他也愛用融資操作，他解釋，「我用現股100元股票漲到200元，翻了一倍；我用融資用四成的錢就可操作，只要漲到140元，我的報酬就翻了一倍」。

該網友分享自己的勝利方程式，「我用四成的錢，只要看中30%的漲幅，安打多打個幾次，這個效率不會輸給找翻倍的股票，開槓桿的定義並不是你要全部梭哈，以我融資為例，我就很清楚我的資金水位不是100%，而是可以到250%去伸縮，我也是個保守型的投資人，我個人的心臟風險程度大概在150%資金水位」。

其他人則留言「人不槓桿枉為人」、「穩定勝利開槓就對了」。但也有人不認同他的做法，留言「倖存者偏差我尊重，問題是股市裡，10人輸家8人，這情況下鼓勵人開槓桿會害死多少人？」、「今年萬六萬七才開始玩的槓桿很容易抬出去」、「多頭這種文就多，你知道正新之前中國套多久嗎，這種融資不要害人」、「開槓桿就像飆車，有人走的快又遠，有人倒在過彎」、「能做到穩定獲利的畢竟不多，大多數槓桿，借貸都是想賺快錢，下場就是一個小回檔就陣亡」。