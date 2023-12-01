台股超車港股 他不解：計算方式不同「自嗨」什麼？網曝背後巨大差別

台股加權指數超越香港恆生指數，引發PTT熱議。有網友質疑，台股、港股計算方式不同，有什麼代表意義？其他人則笑稱「選舉到了，自嗨的選舉語言，認真就輸了」，也有人解答「你把錢丟港股跟台股，就是-50%跟+100%的概念，看的是趨勢，台股能追上恆生指數，代表香港、中國的經濟實力已經不如以往」。

香港恆生指數28日盤中一度低於台股加權指數，出現台股超越港股的「黃金交叉」。29日港股跌破萬七大關，終場收在16993點，台股則以17370點作收，正式超車港股。

一名網友在PTT發文質疑「不同市場加權指數比較的意義何在？」他表示，台指大於港指，但是兩者計算方式不同，若以此來看，怎麼沒有人說台指超越費半NASDAQ S&P？台指大於港指有什麼代表意義嗎？

其他人則留言「選舉到了」、「自嗨，怎不看加權報酬指數」、「認真就輸了」、「選舉語言」。不過也有網友解釋「香港退休金放港股，台灣放台股，台灣人爽過香港3倍」、「確實是兩個不同的基準，但反應的是一個上萬點之後站穩萬六到萬八，另一個市場從三萬多腰斬到如今，令人唏噓的過程」。

還有人留言「代表的是一個趨勢」、「兩邊規模差異滿大的，香港小幅衰退還能解釋，不過都砍半了，確實真的被中國拖累了」、「兩者趨勢差這麼多，看不出意義也是來送錢的」、「重點在兩股的趨勢不同」、「看過去幾年漲跌幾%更有意義，而且該看報酬指數」、「台港股走向反應未來的趨勢，東升西降，台灣升中國降」、「香港已死」。