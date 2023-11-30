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出口比例最大宗是中國和香港…股慘淡台股卻上漲？ 網曝殘酷真相：選舉行情

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日表現不錯。本報資料照片
台股近日表現不錯。本報資料照片

台股29日終場上漲29.31點，以17,370.56點作收，漲幅0.17%，成交量3,217.15億元。PTT網友不解，反觀中國股市表現不佳，但台股絲毫不受影響。其他人則直言是「選舉行情」。

今年前7月進入中國股市的外國資金中，超過75%已退場，估全球投資者拋售了價值約250億美元的中國股票。

一名網友在PTT發文表示，中國股市、恆生指數表現都不甚良好，而台灣出口比例最大宗就是中國與香港，佔比近乎45%，然而中國經濟發展差，台股卻跟著美股一起上漲，他好奇「台股是不是只會跟強的、不跟弱的？」

其他人則認為，台股上漲與選舉有關，網友紛紛留言「要選舉了不要不信」、「政府護盤啊」、「選舉行情」、「要選舉了啊，怎麼可能跌」。

還有人留言「台灣的訂單來自美國，訂單沒變根本沒差，反觀中國只是台灣科技業的人礦代工廠，就算中國不行了，改到越南、印度、墨西哥、印尼生產就好，講白點中國就是一個隨時可拋的人礦資源而已」、「中國資金退出，往東南亞移動包括台灣」、「有其他國家補上原本出口到中國與香港的部份」。

不過也有人表示「去看傳產股價就知道有沒有影響」、「上半年不就跌爛了嗎？IC設計跌成什麼樣子，看看聯發科就知道，對中國依賴性高的公司當然還是會受到影響」、「選舉後，才是真的」、「你是沒看到鋼鐵塑化？」、「沒看到之前機械業一直哀哀叫」、「哪可能沒影響，只是你不在業界不知道而已」、「會有影響啊，可是主力半導體的訂單來自美國居多，只要台積電、聯發科、鴻海不受影響指數就很難跌」。

台股 PTT 恆生指數

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