台股有所謂「選舉行情」…選後上漲機率高？ 專家：利用它就好不改變策略

明年1月就要選舉了，最近想看財經新聞，都會滑到很多有關選舉的事情...（真的很多）；再加上股市的氛圍很不錯，也會時不時的聽到「選舉行情」，不過真的會有這樣的行情存在嗎？

27日就有大大簡單整理了一組數據給我看，他把最近5次的選舉抓出來，但其實價值投資不會因為選舉的統計數據來做決策，所以這部份我放上來簡單看一下就好：

近5年選舉日，台股「前30天」漲跌幅：

上漲1次，平均漲約7%； 下跌4次，平均跌約4%。

近5年選舉日，台股「後30天」漲跌幅：

上漲3次，平均漲約7%； 下跌2次，平均跌約2%。

單以這組數據看，選舉之後30天上漲的幅度不會差很多，而選舉以後30天的上漲機率比較高。

但因為選舉日都是在1月（年初），統計數據的範圍也就會落在Q4的電子業旺季，還有Q1的農曆過年行情，所以要探討的話，變數和因素非常多，也不容易判斷選舉對於行情的影響程度。

總歸來說，有關選舉行情這件事，可以先評估自己現在的投資，當初有沒有把選舉這個因素納入買賣或加碼的考量中，沒有的話，選舉就是跟自己的投資沒有關係，不用特別去調整、加碼、減碼買賣股票，這樣只會打亂自己原本的投資節奏。

然後這位提供數據給我的大大，因為看到可能有選舉行情，想要現在擬定出應對、參與選舉行情的投資，去提前卡位、佈局買XX股這樣可行嗎？

這樣做可能會比較偏向是短線的策略，短線上要介入特定行情的時機點更重要，就算以選舉行情有關甚至更詳細的漲跌統計數據來看，這些訊息提供的資訊可能不足以提高太多的勝率，真的要用選舉行情來做決策，可能還要更詳細、更周全的策略相互搭配才好，並不是單獨的看漲跌數據就買賣股票。

而以長線角度來看，選舉行情只是持有期間必經的一個單獨事件，影響的程度非常小，最後還是要回歸公司的基本面、體質、護城河才更重要，但如果能因為選舉行情出現便宜的價格，又或是幫忙把我的股票拉上去到停利點，那也很不錯，所以我也不會因此改變什麼策略，利用它就好！

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