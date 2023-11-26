現在不跟 明年春天後悔莫及！投資大咖點名高科技、旅宿、航空股

摘要 1.兩岸、美中關係仍是2024年重要的政治課題，這方面需持續觀察。如果美中大方向呈現合作競爭、不對抗態勢，有助於全球的經濟發展。 2.高科技股、半導體相關、觀光旅遊、飯店業仍是強勁，航空業、IC設計業、高速傳輸、伺服器相關等都不錯。 3.傳統績優股好壞參半，必須耐心的好好選擇。另外，由於升息告一段落，金融業將面臨更多挑戰，建議保守以對。

接近12月，市場氛圍顯然有所改變。美國展現出經濟成長和壓低通膨的趨勢，如我一再提醒，美國聯準會（Fed）已不可能升息，只差在降息時間何時來臨。聰明的投資人會將資金陸續移轉，讓股市、債市都受惠。

另外，因戰爭緣故，讓黃金買氣居高不下。因此，最保守的投資人留現金在手，再來是黃金、保守債券、房地產；積極投資人就是股票，族群輪廓很清楚。

兩岸、美中關係仍是2024年重要的政治課題，這方面需持續觀察。如果美中大方向呈現合作競爭、不對抗態勢，將有助於全球的經濟發展。

另外，假如美元匯率接近頂峰，這會讓新興市場貨幣與股市有很大的發展潛力，2024年不妨多留意補漲行情，亞洲新興國家經濟會是一大重心。

基於2個原因，我預料從現在開始，到明年第一季會有不錯的行情，各位好好把握。

首先，造夢行情到來。一般來說，企業對於來年的展望偏向樂觀，而且在財報尚未出爐前，的確會有想像空間。另外，投資人在歲末年初時，手頭資金比較充裕，也會積極布局新的投資策略。

高科技股、半導體相關已走出之前的陰霾，後市大有可為。觀光旅遊、飯店業仍強勁，航空業、IC設計業、高速傳輸、伺服器相關等都不錯。

傳統績優股好壞參半，必須耐心好好選擇。而由於升息告一段落，金融業將面臨更多挑戰，建議保守以對。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。