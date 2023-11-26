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65歲資金300萬買中華電最穩？ 內行推二選擇：現在很香

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問長輩有閒置的百萬資金該如何投資。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
網友詢問長輩有閒置的百萬資金該如何投資。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

一名網友詢問，65歲的長輩有200萬～300萬的資金，該如何投資呢？不知道要選穩定、但殖利率不高的中華電（2412），還是可以季配或月配的ETF更好。對此，不少網友指出0050、美債都是很好的參考標的

原PO在PTT發文詢問，如果65歲左右的老人家，多出一筆200萬～300萬的資金（非退休金），該如何投資？「放個20年以上，是不是2412就好，雖然是很穩定，但殖利率真的不高。如果能承擔一點點風險，是不是砸在ETF季配還是月配比較好呢？老人家還是習慣早一點領息！」他也開放網友提供其他選項，希望成份是相較穩健的。

對此，網友紛紛表示，「檯面上目前說得出穩的，真的就2412」、「2412＋美金高利定存」、「2412真的穩，但殖利率也真的低，股價成長、股利沒動」。

也有許多人點名元大台灣50 ETF（0050），「老人家我只推0050」、「我幫我媽處理退休金，也是200萬，我是定期定額，每月扣4萬買0050，4年半扣完，今年中剛好扣完，帳面獲利30幾萬」、「0050＋定存」、「50％定存、50％年化7.2％標的（0050、SPY、高股息ETF）」。

還有人指出，美債也可以參考，「65歲不要亂搞了，4成放006208，6成美債或定存，每年再平衡就好」、「20年直債、美債，這樣夠穩了吧，不管是包本性，還是配息率」、「現在放美債最好，之後再轉0056」、「正常利潤來講，大概就美債最好，中華電信次之」、「現在美債比較香」。

PTT 退休金 ETF 2412中華電 0050元大台灣50 006208富邦台50 0056元大高股息

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