「凱基松山哥」不起訴PTT超挺！苦主哭喊廢掉1制度

「凱基松山哥」廖學邦在前年高端疫苗解盲前後，於2021年6月間，曾單日下單買賣高端股票超過千張，當天操作金額便超過1億元，單月異常交易高達1626張，遭懷疑涉嫌操作及炒作高端股價。PTT網友分兩派討論，有人直言，如果這樣會出事，股市大概有10%人要被關，但也有人認為「盤前試撮廢掉比較好」。

廖男否認操縱高端股價，表示自己買賣股票的邏輯就是買強勢股，而最強勢的股票就是漲停的股票，且漲停板股票，隔天開高機率超過5成，最適合做為隔日沖的標的。台北地檢署調查後，發現廖男是依個人經驗判斷進行操作，與市場同處於資訊不透明的狀況，難認有操縱股價行為，將他不起訴。

一名網友在PTT發文表示，凱基松山哥過去操作其他個股手法都大同小異，這次操作高端就被告，他懷疑「告狀的是不是只是想要大戶隔日沖心法而已，但不好意思開口，而用這種方法」。

其他人則留言「這有事的話，明天全部跌停了」、「這樣會出事，股市大概有10%人要被關」、「假撮會出事，那就關掉假撮啊」、「高端本來就是好公司，純粹被政治操作波及」、「盤前就是亂來的，本來就不該有盤前」、「試撮不是都撮爽的」、「低買高賣有毛病？」、「做對股票當然沒事」、「大家都知道撮假的啊」、「原來是法律人，自己人啦」。

還有人留言「這種人真應該抓起來關的每天都在亂試撮」、「盤前試撮廢掉比較好」、「事實上試撮這個制度根本沒必要」、「信試撮的第一天進市場？自己也可以亂掛一通啊」、「試撮本來就不該犯法」、「可以不要試撮嗎，爛制度」、「不要惹到某些黨有在顧的股票就不會被告」、「試撮的好處到底是什麼啊？怎麼看都是給大戶有套利空間」、「只是試撮取消也要上地檢署解釋，這真的冤枉」。