散戶進場意願高！他籲「無腦多穩贏」 網憂：最後的煙火來了

國泰金控20日公布11月國民經濟信心調查結果，民眾對台股的樂觀指數已連續五個月下滑，風險偏好指數同步走低，不過散戶投資意願指數已連十個月正數，有28％受訪者有意逢低加碼。PTT網友討論，「跌下來要用力買」，但也有人擔心，「散戶進場就是要跌了，最後的煙火要來了」。

國泰金控調查顯示，民眾對台股的樂觀指數已連五月下滑，從10月的4.1下滑至-0.4，風險偏好指數則由11.9同步走低至10.3。另過散戶投資意願指數已連十個月正數，有28％受訪者有意逢低加碼。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，跌下來要用力買，「無腦多就對了」，他直言，「什麼美蛙、債蛙，不如股蛙天天漲天天賺」。

其他人則留言「完了，散戶大進場就是最後的煙火」、「萬7不買等2萬再買？」、「早就轉空軍了，剩散戶洗盤子」、「最後上車機會，不要不信，明天繼續大爆噴」、「萬八指日可待」、「散戶進場就是要跌了」、「不會解套的，往上拉一點就繼續向下了」、「完蛋，明天開始大崩特崩」。

還有人留言「要割韭菜了嗎」、「散戶準備抬上萬八」、「散戶買到外資認錯」、「ETF不知有無提高散戶錢進股市意願，還是就只是吸走原本在股市的資金」、「現在散戶不比以前的雷散戶，yt、podcast教學一堆，已經普及了」、「ETF那麼普及，現在進場的根本不用做功課，都能加減賺」。