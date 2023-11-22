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德國補貼台積電（2330）承諾跳票 網卻樂觀其成：利多續噴

聯合新聞網／ 綜合報導
德國補貼台積電承諾可能跳票。路透
德國補貼台積電承諾可能跳票。路透

德國聯邦憲法法院15日判決，聯邦政府將2021年抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate andTransformation Fund）違憲，連帶也影響對台積電半導體業者的補貼承諾。PTT網友討論，台積電不去德國設廠反而是利多，毛利率不會下降，股價有望上漲。

聯邦政府將2021年抗疫預算挪用為「氣候與轉型基金」（Climate andTransformation Fund）被判違憲，這筆協助轉型低碳經濟的基金規模達600億歐元（約新台幣2兆元），導致德國政府的運作因預算缺口陷入危機。由於其中也包含對半導體業者設廠的補貼，業界憂心德國政府對英特爾（Intel）和台積電的承諾是否跳票。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，德國不做的話「成本省很多」，他笑稱，「看來只有日本爸爸最能複製台積電了」。

其他人則留言「還好還沒蓋」、「那就不用去了，利多」、「不去也好，毛利率就不會下降」、「留在台灣，大利多」、「看來只有日本廠可以期待了」、「還是日本讚」、「不蓋利多，續噴」、「德國意外嗎」、「看來噴定了」、「不要去最好，GG噴噴」、「只有東亞奴性才玩的起」、「感謝德憲法法院」。

還有人留言「反觀日本人信守承諾」、「歐洲人尿性，不意外、「還是日本比較親台，歐美不建也罷」、「歐美感覺都是想先把廠商哄過去後再慢慢宰」、「不去就是噴」、「最好連美積都宣布放棄，股價回600」、「日本那個叫深根合作。其他都是做政治服務用」、「等錢到齊再蓋吧，歐美自身利益為主說變就變，日本人和台灣人才會講誠信」。

德國 台積電 PTT 半導體

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