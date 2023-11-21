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股票沒賣到又跌回成本了怎辦？ 專家：先不觀望股價設定好下一批便宜價

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

「艾蜜莉，我的股票沒賣到又跌回成本了，怎麼辦...」

20日盤中收到大大私訊，看起來緊張又難過的問我這個問題，她的持股原本快要漲到自己的停利點，但還沒漲到股價又跌回去了。

事實上，投資也常常會遇到這樣的情形，這時候如果股價離停利點不會太遠，先賣掉一批也沒有關係，因為我們賣出的方式不會一次賣光，而是慢慢分批往上賣，所以只差一點點先賣掉第一批，這樣也ok喔！

不過這位大大說股價跌的蠻多，現在已經跌回起漲點，距離停利很遠，感覺就像是做白工，一切又要重頭來失去信心了，她出現是不是要賣掉原本持股換別的股票的想法。

如果距離停利點很遠甚至跌破成本，很害怕出現帳損，一出現帳損就想馬上賣掉，去換別的股票的話，這樣子著急心態做出的投資決策，反而可能陷入賣低買高的惡性循環，一直想著賺價差，反而落入價格陷阱。

價格造成的焦慮、失望、懷疑、悲觀的情緒不斷催促她做出錯誤的決定，這時候要跳出陷阱，用買好股、先賺股息等價差的心態，如果是好公司，現在先不觀望股價，設定好下一批跌到便宜價繼續買的加碼準備，準備向下加碼，且要有長期持有的心態，情緒才不會受影響，觀念重新調整可能是比較好的選擇。

價值投資大部分的時間都在「等待」，等待便宜價買進以後，再等股價漲到停利點或是昂貴價來賣出，這個過程看起來很簡單，不過實際在執行上就會遇到像是這類考驗耐心的難題，但要記得維持初衷，相信自己當初選擇買進的這檔股票，只要體質或是競爭力都沒有改變，股價就讓它去震盪，安心地抱著先領股息吧！

長期堅持確實不容易，但如果方向是正確的，只要能夠挺過漫長的堅持，未來一定會看到不錯的成果。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

價差 台股

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