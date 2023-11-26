主力被打趴！ 堅持不出貨、趁股價低時收購股份 散戶爽賺飆股

股票暴漲的過程看似簡單，但事實卻並非如此。在眾多投資者湧入市場的情況下，若想讓股票形成漲停，就需要不斷的排除競爭者，推動股價上升，然後反覆這個過程再次推高股價。這是一個相當複雜的過程，因此，我們需要提出另一個疑問。

「拉抬股票大漲的主力願意讓散戶獲利嗎？」

正如大家所知，股票市場是個有人願意買下我的股份，我才能賣股離場的地方。換句話說，如果股價在散戶買股後上漲，原則上必須有人甘願以更高的價格向他收購，他才得以脫身。假如同上述情形，主力帶動股價上漲，吸引了眾多投資人，結果這些人卻在股價上漲後便拋售離開，拚命拉抬走勢的主力該如何是好？

本文出自《我只跟主力股》 「請進場帶走利潤吧，我們會繼續收購的。」

很可惜的，絕對沒有主力會這麼說。由於他們的目標是以更高價賣出，所以會期望自己進場的時機點盡量沒有他人跟進。這樣一來，會發生什麼事呢？股價將停止上漲，反轉變成下跌趨勢。

再三反覆這樣的過程以後，散戶們終將因為虧損不斷，選擇賣股出逃。不過，這些拋售的股票老是「像變魔術一樣」，在那之後又再度上漲。「只要我賣了，股票就會漲。」這句話便是源自於此。

我不會說這是一個偶然。假如大部分的人都遭遇過同樣的情形，那就不是偶然，而是「必然」。所以，我們就不該像個傻瓜一樣，正面迎接這個必然。簡單來說，不要只想著搭上飆股的便車，輕鬆獲利。

飆股是特定勢力所創造的作品，他們肯定不會忍受其他投資人從中獲利。反之，我們應該利用主力飆股的模式進行買賣，也就是我在本書所提出關於「主力股」的買賣法則。

投資人必須知道主力的個性和他們的買賣方式，才能以不同於一般散戶的交易模式進行操作。主力對付散戶時，常用的策略便是利用散戶的「焦慮」，使他們疲憊不堪。因此，我們進行投資時，應摒棄焦慮的情緒，養成慎重、從容的買股習慣。

主力最懼怕的便是偏好慢慢收購，但不輕易賣出的投資人。這是因為主力必須等待散戶拋售股票後，方能買下股份，將股價炒高。但這種類型的散戶不僅不出貨，還會在股價下跌時收購股份，再也沒有比這更令人頭痛的事了。當主力無法繼續拖時間，只好就此拉抬股價時，這種散戶就能憑藉主力的力量輕鬆獲利。

我就是為了告訴各位這種方法才執筆寫下這本書。如果想要透過股市中的飆股獲利，便要仔細學習主力股買賣。從現在起，我將詳細說明對付主力的相關策略。

（本文出自《我只跟主力股》作者：Wazowski 譯者：Loui）