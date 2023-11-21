公股銀看好「台股邁向萬八」挑戰今年高點！網怕爆急下車

台股上周日日紅，20日開低震盪，終場收紅17210.47點，上漲1.52點，成交量2775.23億元，三大法人買超93.86億元。擔任政府護盤主力部隊的公股銀行表示，看好台股將挑戰今年高點，有機會在選前邁向萬八。PTT網友卻直呼「訊號來了，要找時間下車了」。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，台股上周日日紅，連五天上漲，周線也出現三紅，20日則上漲1.52點。公股銀行看好台股將於近幾日挑戰今年高點，也就是有機會突破今年7月31日盤中的高點17,463點，在選前邁向萬八。該網友笑稱，「周末鬼故事」一個接一個，長老還放話「高點已到」。

其他人則留言「高點確實差不多快到了」、「意思叫人開始空了嗎」、「下周一鍵出清」、「所以要下車了嗎」、「感覺是偏多，看來要找時間下車了」、「選前還有機會，不急」、「想出貨的意圖太明顯了」、「通常12月、1月、2月、3月行情都不錯」、「是要崩的意思」、「都給我逃起來」。

還有人留言「才剛開始是要崩啥？多頭格局」、「都這麼明顯了，圖也畫好了，還去空，頭殼真的是」、「這幾天見高點，不就要反轉直下了嗎」、「要賣先提醒，真佛心」、「我知道外資還有錢」、「割外資割的很開心，賺爛了賺爛了、「長老操盤的實力都很強，不信邪的可以試試看」、「長老：等我賣完，散戶大家要繼續買不能賣」。