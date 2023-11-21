股價有利多就會漲？錯！ 原來飆股形成背後都有特殊「勢力」在作祟

儘管大家都在炒作飆股，但多半不懂股票暴漲的原因。很多人以為，股票暴漲源自於出現不錯的消息或利多因素。這其實是個錯誤的觀念，且讓我來說明原因吧。

假如你一整天盯著股市的話，會發現很多公司都有利多消息或相關新聞，但絕不是所有的公司都能漲停或暴漲。有些公司就算有利多帶動，也只有短暫的反應；而有些公司看起來不怎麼出色，卻直奔漲停。

只要是理解股市原理的人都知道，達到漲停是一件非常困難的事。請試著以常理思考，當總市值2,000億韓元的公司漲停時，意味著該股票的總市值將飆到2,600億韓元（編按：韓國股票每日漲跌幅限制為30%，台灣目前則為10%）。這個變動有多大？這等同於大股東一天內就賺進數百億韓元。

本文出自《我只跟主力股》 你必須知道，股市中雖然常出現漲停股，但那屬於非常特別的狀況。韓國股市有個很特殊的波動緩和機制（VI，此波動緩和機制啟動時機落於上漲與下跌時，本書主要討論的是上漲時的VI），假如當天某檔股票上漲幅度達開盤價的10％，股票交易將會暫停二∼三分鐘，讓投資人有進一步考慮的時間（編按：台股也有類似的緩漲／緩跌機制，稱為緩漲／緩跌試撮，當盤中個股股價波動達3.5%時，會暫停交易2分鐘）。

如果沒了VI，放任股價不斷上飆，劇烈的漲跌比率可能會導致投資人在幾分鐘內虧損甚鉅。因此為了防止這種問題，韓國股市啟用了波動緩和機制，每當某檔股票上漲10％便會暫停交易。因此，倘若想要達到漲停，需要經過兩輪的VI。

理論上的確如此，現實中的股市卻不盡然。VI一啟動，往往就會引來大眾的目光，使無數的短線交易者對其產生興趣。VI鎖定的個股反被看好，吸引更多人想購買這檔股票。

絕對不能小看短線資金。只要五位能分別賭下一億的散戶，就能馬上收購五億韓元的股份。你以為只有這樣嗎？無數投資群組中的散戶將隨之湧入短線市場。這一類的資金進入股市後，只要股票一上漲，便會在賺進2∼5％價差時立即拋售。

如此一來，股價還能夠輕易上漲嗎（只要股價上漲，炒短線的人就會拋售股票，導致成交價崩盤，走勢也會跟著下跌）？

重要的是，儘管如此，股價仍可突破這些不同的供需關係，憑藉更大宗的資金創造單日最高30％的漲幅。縱然短線交易者的資金不可小覷，但凌駕其上的主力資金能夠一路推進股價。如果查看「分鐘線圖」，即可輕鬆掌握這點。

就算只看下圖，我們也能發現有股「勢力」瞬間湧入，大力帶動股票。你或許會認為，那也可能是資金雄厚的超級散戶。不過，超級散戶幾乎不會以「市場價」一次性收購股票，因為他們如果用這種方式進行交易，帳戶很快就會見底。因此，這種動向只能解釋為特定主力正主導低價股上漲。

（本文出自《我只跟主力股》作者：Wazowski 譯者：Loui）