快訊

立委提案凍結4億元預算 要台鐵補足人力缺額

南投水里1:16規模4.6地震 最大震度3級

不等藍白合？國民黨中常會通知 明提副總統人選

股價有利多就會漲？錯！ 原來飆股形成背後都有特殊「勢力」在作祟

聯合新聞網／ 樂金文化
大部分的人多半不懂股票暴漲的原因，以為真的是基本面有不錯的利多消息發生。 示意圖／ingimage
大部分的人多半不懂股票暴漲的原因，以為真的是基本面有不錯的利多消息發生。 示意圖／ingimage

儘管大家都在炒作飆股，但多半不懂股票暴漲的原因。很多人以為，股票暴漲源自於出現不錯的消息或利多因素。這其實是個錯誤的觀念，且讓我來說明原因吧。

假如你一整天盯著股市的話，會發現很多公司都有利多消息或相關新聞，但絕不是所有的公司都能漲停或暴漲。有些公司就算有利多帶動，也只有短暫的反應；而有些公司看起來不怎麼出色，卻直奔漲停。

只要是理解股市原理的人都知道，達到漲停是一件非常困難的事。請試著以常理思考，當總市值2,000億韓元的公司漲停時，意味著該股票的總市值將飆到2,600億韓元（編按：韓國股票每日漲跌幅限制為30%，台灣目前則為10%）。這個變動有多大？這等同於大股東一天內就賺進數百億韓元。

本文出自《我只跟主力股》
本文出自《我只跟主力股》
你必須知道，股市中雖然常出現漲停股，但那屬於非常特別的狀況。韓國股市有個很特殊的波動緩和機制（VI，此波動緩和機制啟動時機落於上漲與下跌時，本書主要討論的是上漲時的VI），假如當天某檔股票上漲幅度達開盤價的10％，股票交易將會暫停二∼三分鐘，讓投資人有進一步考慮的時間（編按：台股也有類似的緩漲／緩跌機制，稱為緩漲／緩跌試撮，當盤中個股股價波動達3.5%時，會暫停交易2分鐘）。

如果沒了VI，放任股價不斷上飆，劇烈的漲跌比率可能會導致投資人在幾分鐘內虧損甚鉅。因此為了防止這種問題，韓國股市啟用了波動緩和機制，每當某檔股票上漲10％便會暫停交易。因此，倘若想要達到漲停，需要經過兩輪的VI。

理論上的確如此，現實中的股市卻不盡然。VI一啟動，往往就會引來大眾的目光，使無數的短線交易者對其產生興趣。VI鎖定的個股反被看好，吸引更多人想購買這檔股票。

絕對不能小看短線資金。只要五位能分別賭下一億的散戶，就能馬上收購五億韓元的股份。你以為只有這樣嗎？無數投資群組中的散戶將隨之湧入短線市場。這一類的資金進入股市後，只要股票一上漲，便會在賺進2∼5％價差時立即拋售。

如此一來，股價還能夠輕易上漲嗎（只要股價上漲，炒短線的人就會拋售股票，導致成交價崩盤，走勢也會跟著下跌）？

重要的是，儘管如此，股價仍可突破這些不同的供需關係，憑藉更大宗的資金創造單日最高30％的漲幅。縱然短線交易者的資金不可小覷，但凌駕其上的主力資金能夠一路推進股價。如果查看「分鐘線圖」，即可輕鬆掌握這點。

就算只看下圖，我們也能發現有股「勢力」瞬間湧入，大力帶動股票。你或許會認為，那也可能是資金雄厚的超級散戶。不過，超級散戶幾乎不會以「市場價」一次性收購股票，因為他們如果用這種方式進行交易，帳戶很快就會見底。因此，這種動向只能解釋為特定主力正主導低價股上漲。

（本文出自《我只跟主力股》作者：Wazowski 譯者：Loui）

相關新聞

股價有利多就會漲？錯！ 原來飆股形成背後都有特殊「勢力」在作祟

儘管大家都在炒作飆股，但多半不懂股票暴漲的原因。很多人以為，股票暴漲源自於出現不錯的消息或利多因素。這其實是個錯誤的觀念，…

股市老手2024最推的13檔傳產龍頭股：統一、台泥…配息能力超有優勢

拜習會將至，中美之間競爭又合作的關係，再次表露無遺。雖然股市與債市反彈的好表現，並非受到單一因素影響。主要是先前投資人過於擔心...

選對這個時間點放空高價股、超過一定百分比就回補空頭 他獲利29億離場

該如何判斷極度悲觀的時間點。他的回答是：當最後一個持股人決定放棄並賣出股票時。依照這個定義，當所有的賣方都走了，剩下的就只有買方…

升、降息哪個有利於股市？ 專家點破：聯準會的手段工具…並無直接關係

美國勞工局 14 日公布 10 月份消費者物價指數（CPI）年增 3.2%，不僅低於市場預期，也低於前值。市場多認為當通膨放緩升息循環也可望終止，不只美股大漲美債殖利率下滑，台股也連動跟漲重回萬七。但追根究底升息降息是聯準會的工具手段，與股市會漲會跌並無直接的關係。

他玩股2天虧50萬突無感！網曝：過「這金額」賺賠只是數字遊戲

股市投資是門學問，報酬率高的同時也要面臨較高的風險。PTT討論「一天賺賠多少之後就會開始心如止水了呢？」其他人則表示，只要超過「六位數」就無感了，因為「本多終勝」，後續都只是數字遊戲，有苦主兩天虧損50萬，停損後直接無感。也有小資族哀怨，「虧500我就睡不好覺了」。

退休金160萬 網勸買2種ETF最穩！一票人卻因「1理由」籲定存

退休金資產配置很重要，有網友的爸爸遭遇詐騙，退休金剩下160萬，他打算將這筆資金進行三到五年的投資，其他人建議他，若是追求穩定報酬可以選擇美債ETF或是指數型ETF，也有人點名0050、006208、0056。但也有人認為，老人年紀大，可能會立刻需要用錢，因此還是定存比較保險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。