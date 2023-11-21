買房報酬率5% 比買股更賺？全網吐槽曝「真實行情」

買房、買股投資面臨的風險大小不同，PTT網友討論，買房租房的年化報酬率（以一年為單位計算出投資報酬率）約5%，換言之，買股的報酬率至少要6%，風險還比買房高，相比投資高股息ETF配息也可達7%、8%，看下來買股的報酬率最低。但其他人卻吐槽，「現在租房行情達不到5%，雙北了不起2%，桃園以前還有3%」。

一名網友在PTT發文表示，最近聽老人聊天，談及買房出租年化報酬率至少5%，20年後房貸繳清，房子就是自己的，等於房客幫忙繳房貸，那麼若是買股要比買房賺，等於報酬率要高於6%，否則風險高於買房、報酬低於買房，相比高股息ETF配息也可達7%、8%，如果買股報酬率低於6%，不如買美金定存。

其他人則留言「單純出租照現在行情達不到5%」、「哪裡的房子房租有5%？雙北了不起2%，桃園以前還有3%」、「5%想太多喔？當房子不用繳稅不用養護？」、「租房一般看起來台北最多2%，不計折舊」、「不到6%你就無腦定期定額美股ETF」、「哪有5%？除非你買公寓加頂加全租出去，不然有難度」。

還有人留言「台股是高股息市場，年化報酬率6%就單純是最低標準，沒有在看盤操盤的投資人，多數就是拿這個報酬率」、「6%除非你買中南部破公寓」、「台北破公寓大概3萬5賣兩千，哪來6%」、「爸媽那代如果買股票，到現在都是翻倍在賺，年化報酬率也都10%以上。問題就是你現在難找到這樣的股票可以長遠做」。