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少賺比大賠更痛！網神比喻：像分手後前任飛黃騰達

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論少賺、大賠哪種更難受。圖／聯合報系資料照片
網友討論少賺、大賠哪種更難受。圖／聯合報系資料照片

股票買賣有賺有賠，PTT討論「少賺跟大賠哪個比較痛苦？」有網友笑稱，看到大賠的對帳單還笑得出來，少賺的時候卻非常鬱悶。許多人認同並表示，「賠錢你很快就忘了，少賺你會記一輩子」，尤其是用閒錢投資，少賺就會更痛苦，還有人比喻，少賺像是分手後前任飛黃騰達，大賠則是遇到畫大餅的對象。

一名網友在PTT發文詢問「少賺跟大賠哪個比較痛苦？」他表示，俗話說「大賠不要緊，少賺要人命」，他也認為，每次投資大賠看到對帳單時笑得出來，反而是少賺的時候心情會很鬱悶，還會惦記著早知道多投資一點，更加不開心。

其他網友紛紛留言「閒錢在玩的當然是少賺，拿命拼的就是大賠痛苦」、「少賺只是槌心肝而已，大賠大概就想死了」、「絕對是少賺，賠錢你很快就忘了，少賺你會記一輩子」、「大賠是自己估錯追高，少賺就是早點下車而已」、「少賺，真的很多人更痛」、「當然是大賠，少賺是本來就不屬於你的東西，你沒受傷，大賠是真的流血」。

還有人留言「其實這是假議題，因為大賠的人已經說不出話了，而少賺的人還可以笑笑跟你說痛死了」、「少賺很像你分手後對方飛黃騰達那種感覺，大賠就是遇到一個畫大餅的對象」、「大賠是你根本看錯，少賺是看對結果沒賺到，當然是少賺比較痛」。

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