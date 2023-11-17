退休金160萬 網勸買2種ETF最穩！一票人卻因「1理由」籲定存

退休金資產配置很重要，有網友的爸爸遭遇詐騙，退休金剩下160萬，他打算將這筆資金進行三到五年的投資，其他人建議他，若是追求穩定報酬可以選擇美債ETF或是指數型ETF，也有人點名0050、006208、0056。但也有人認為，老人年紀大，可能會立刻需要用錢，因此還是定存比較保險。

一名網友在PTT發文表示，朋友爸爸遭遇投資詐諞，退休金剩下160萬，剩餘的錢將由朋友保管並投資，預計投資時間三到五年，暫時不會動用這筆資金，他好奇詢問該如何投資最適合。

其他人則留言「問就是ETF」、「先歐印美債了」、「要穩就美債ETF或是指數型ETF」、「推您00692，指數型貼近大盤成長，低保管費，今年配息5.5%左右，適合長放」、「160萬說多也不多，是我會找些飆股賭賭看」、「如果你覺得一年生5%利息就夠用那就買ETF最安全」、「西瓜金，又便宜又大顆」、「一堆人操作還輸給ETF，all in ETF，不會害你」、「月配ETF看好保管券商單子設好丟進去自體循環」。

也有人建議定存，留言「定存，買什麼買跌了都會被罵」、「全部做定存，吃到下睡的著」、「問就是定存，別人的錢不要亂動，如果3-5年後賠錢的部份你要補那當我沒說」、「先存銀行」、「定存吧，未來需要用到的，他爸相信年紀也不小了」。