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外資買超台股創史上第五高、華邦電登冠軍 網嗨翻：去年也是11月爆買

聯合新聞網／ 綜合報導
外資近日大買台股，創下歷史買超金額第五大紀錄。
外資近日大買台股，創下歷史買超金額第五大紀錄。

台股15日強勢站上萬七，外資大買記憶體廠華邦電（2344）最多，總計買超82,290張，為連續第三日買超。網友也在ptt上熱議說，外資不只買超台股469.39億元，是史上第五高，另外，台幣也漲，股匯雙漲，「開發金似乎也要走出谷底，明年會有股利嗎？」

仔細觀察外資這波買超名單，電金傳各有所好，其中華邦電狂補8.22萬張、累計3天就買超10.16萬張。前十名個股依序是華邦電、中信金、開發金、台積電、華新、復華富時不動產、元大台灣50反1、中鋼、聯電、新光金。

網友熱議說，「台積電一張抵20張華邦電」、「華邦電我今天賣了QQ」、「華新集團作帳行情啟動」、「華邦電軋死空頭」、「小兒想存股台積電不行嗎？」、「算看看GG佔了幾億」。

但也有人質疑問說「買50反1跟新光金是為了啥？」、「外資大買50反，你各位小小散戶小心啊」、「散戶高歌離席，外資留下來洗碗」、「外資拉這麼高是想出貨給誰…」、「追高殺低死韭菜 ，外資小兒被自己教訓」、「外資現在只能再拉高出貨了，不然接了一堆要給誰？」、「APEC後全倒給你」、「黑手倒爽爽」。

但有人反倒樂觀看待，認為「外資認錯會把台股買到天上去」、「去年也是11月外資開始爆買」、「趕快買回來，升級算力要晶片和記憶體」、「完了，真的要噴了，超大量，要全力做多了」、「外資持續回補庫存水位，想一波到頂？」、「拉這麼高當然是要嘎死空頭啊」。

華邦電

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