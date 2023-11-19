選對這個時間點放空高價股、超過一定百分比就回補空頭 他獲利29億離場

我們先前提到，約翰叔公曾被問到該如何判斷極度悲觀的時間點。他的回答是：當最後一個持股人決定放棄並賣出股票時。依照這個定義，當所有的賣方都走了，剩下的就只有買方。也可以把這個邏輯反過來檢視2000年的科技泡沫：當市場不再有買家，就是極度樂觀的時候了，賣家就會開始控制情勢了。

科技股的崩盤

一年內，那斯達克就崩盤了，從3月的歷史高點崩掉51%。你可能已經猜到了，大盤崩盤遠不足以形容個股慘烈的大屠殺。在約翰叔公放空的科技股之中，有不少從他放空時的價位重挫了95%。

我們只舉幾個部位為例來說明。圖6.3到6.5顯示的是閉鎖期失效日、建立部位的成本基礎，以及建立部位之後的獲利。

你可能注意到了，有時候約翰叔公放空的時間點正好落在那斯達克泡沫的頭部，有些則不是。例如，網捷網路（Foundry Networks），或是他在2000年11月放空威歐（Vyyo），那時股市已經崩跌很久了。

這件事很有啟發性，因為這告訴我們的是，樂極生悲的過程需要一點時間，至少幾個月，但通常長達數年之久；就像悲極而喜的過程即使不必花好幾年，也得花上幾個月的時間。

在這段討論中，我們談的大多是在那斯達克泡沫高點時放空的情形，沒提到應該如何執行放空。撿便宜股的投資人未來如果想要放空價格過高的證券，也許能從約翰叔公使用的若干技巧中學到一些東西。

列出控制虧損守則

第一條守則是控制虧損，第二條守則是記住第一條守則。要控制虧損，明智之舉就是在放空股票時列出一張守則清單，並且嚴格遵守。舉例來說，當約翰叔公放空那斯達克的股票時，他採用幾條守則來引導自己的決策。

最重要的守則是預定一個水準，到了那個水準就要認賠回補空頭部位，以免損失擴大。放空那斯達克的股票時，約翰叔公特別留意閉鎖期結束之後，股價是不是勁揚。如果是，他會趕快回補空頭部位。你可以設定一條守則，在放空後價格漲幅超過某個百分比時就回補空頭部位。

本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》 這個價格水準是主觀的，要視投資人能夠接受的風險高低而定。放空者如果不擬好作戰計畫，並確定認賠停損的價格，便是在玩一場危險的心理遊戲。當你以為股價不可能上漲的時候，它偏偏就漲了。務必記住凱因斯的話：「市場可以維持不理性很久，比你的支付能力還要久。」

設定獲利了結守則

同樣的，撿便宜股的投資人也應該預定獲利了結的基礎。舉例來說，約翰叔公放空那斯達克股票的時候，也就設定了獲利的指導準則。這一次，他是在股價從他放空的價位跌了95%，或者本益比跌到低於30（盈餘是採用過去十二個月的每股盈餘）時獲利了結，落袋為安。

這些獲利守則和認賠出場的守則幾乎一樣重要，因為可以防止撿便宜股的投資人做得過火，或是變得貪心。建立獲利守則的目的，是在清楚而客觀的框架之內，善用人的貪婪，而不要失去客觀性。

不難看出，貪婪正是引爆2000年那斯達克股票崩盤的關鍵因素之一。光是2000年第一季，就有780億美元的新股上市，再加上近期上市的1,100億美元新上市股票閉鎖期結束。某種程度上來說，科技股泡沫是被本身的貪婪，還有內部人試圖將股票出貨給散戶的重量所壓垮的。

以之前談過的撲克牌來說，現在我們看得十分清楚，知道科技泡沫是有史以來虛張聲勢最嚴重的一次泡沫。聰明的玩家當時就知道這是虛張聲勢，但這場賭局的賭注很高，到了某個時間點，他們可能決定最好是活著玩下一局，不要繼續坐在賭桌上要求對方攤牌。對老手來說，這只是等待時機出手的問題，觀察對手的弱點──也就是他們的貪婪，結束時帶著贏來的賭金離開。

就這樣，約翰叔公帶著九千多萬美元（約台幣28.9億）離場。

佩服吧，當沖客！

（本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》作者：蘿倫．坦伯頓,史考特．菲利浦斯 譯者：呂佩憶）