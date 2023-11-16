美國投入戰爭…工業產能緊繃、大宗物資和商品需求飆 相關概念股出列

當戰爭、災難等事件發生時，往往會為股市與投資人心理帶來負面的影響。投資人很可能會出於現實環境的困頓與對前景的悲觀預期，而拋售股票，連帶使得大盤跌落谷底。然而，對約翰．坦伯頓來說，這種極度悲觀的時候，就是逢低買進的絕佳時機。第二次世界大戰爆發時，正是這樣的狀況……

1939年，美國的經濟又陷入困境，股市對歐洲爆發戰爭的感受變化很大。在之前的十二個月中，對這些事件的解讀變得很負面，美國和歐洲的這些觀點令股市下跌49%。

我們先暫停一下，想一想剛才說的：股價在十二個月內下跌49%！對大部分頭腦清楚的撿便宜股投資人來說，這是對經濟展望戲劇性的重新評估。

投資人普遍認為美國又回到蕭條，納粹會毀了歐洲剛出現的自由意志和現代化文明。美國投資人的共識很負面，這樣的信念籠罩著美股，投資人相信接下來日子會更難過而拋售股票。

本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》 儘管市場的共識一致擔心情況會更糟，但約翰叔公一直在靜靜的觀察這些事件，並對未來可能的發展，得出不一樣的結論。首先，他已經對德國有一些了解，包括德國的心態以及領導者的殘暴。

約翰叔公拿羅德獎學金在貝里歐書院求學時，和學校的一個同學一起以很低的預算環遊世界。在1930年代初期旅遊時，他就到過德國，甚至在柏林奧運會上親眼見證他們誇張的訓練、可怕的服從心態，以及引導著那一群人的熱忱。

在接下來的幾年，納粹入侵一個又一個歐洲國家，並在入侵波蘭後導致歐洲全面爆發戰爭，當時他就相信美國會再次被拖入戰爭中。他根據這個見解得出結論，美國的工業產能將會緊繃，以供給大宗物資和商品來支援投入戰爭的美軍。事實上，他相信就算是最不怎麼樣、最沒有效率的企業，也會因為接下來大量的經濟活動而受惠。

這個觀點來自於他對之前戰爭的研究，例如，美國的南北戰爭和第一次世界大戰，這兩次戰爭都刺激對物資的需求。當美國的企業和商家爭奪政府的合約和補給，包括鋼、鐵、紡織品、食物等戰爭所需的資源，這些原物料都需要運輸到全國各地。

從這個簡單的觀察，他知道美國投入戰爭將使鐵路公司受惠。總而言之，當市場恐懼戰爭會使經濟進一步下滑，並摧毀歐洲的自由時，約翰叔公則看到未來很有可能因全國響應戰爭的號召，而刺激經濟。

某種程度上來說，約翰叔公對未來的觀點是不對稱的，因為他能專注於長期的展望，忽視當下普遍的觀點。專注於未來可能發生事件的能力，而不是對當下事件做出反應，就是成功的投資人和平庸的投資人之間巨大的差距。

（本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》作者：蘿倫．坦伯頓,史考特．菲利浦斯 譯者：呂佩憶）