他預言股市兩個月內會暴跌！網卻「1原因」對台股有信心

台股14日開高，盤中最高一度拉升至16946.38點，終場收16915.71點，上漲76.42點，漲幅0.45%。不過有網友認為「股市兩個月內可能會暴力下跌」，他分析指出，「為了阻止美債暴跌，股市暴跌可能是必要的手段」，有人認同指出「一天不降息就有崩盤可能，但戰爭通膨應該延緩發生時間」，但也有人說「台股不好說，背後有人在撐。選舉前應該還是能在萬六上」。

一名網友在論壇Dcard發文分析1987年的美股走勢、美國政府債券10年收益率，並與2023年走勢比較，他指出兩個相似處，分別為債券在夏季被拋售、當兩線呈現負相關時，可能是相對高點。

該網友表示，在1987年10月到11月兩線進行交叉後，股票崩盤。而2023年還沒走完還不知道，但的確有這可能及「需求」，需求意指美債狂跌，利息支出很快會達到聯邦政府的極限，大量的養老金及其他資金需求更為緊蹦。

該網友表示，為了阻止美債暴跌，股市暴跌可能是必要的手段，1987年標普500指數在一天內下跌20%，四天內下跌28.5%，美債上演一場避險反彈，他預測「股市兩個月內可能會暴力下跌」。

其他人則留言「我也覺得有那個訊號」、「今天跳空跌，有料」、「感覺AI差不多有可能腰斬然後走無量緩跌，最後一季可能資金移去新AI或IC？然後美股如果禮拜一再殺一根應該就去了，政府護盤也只是hold住不跌不會漲」、「一天不降息就有崩盤可能，但戰爭通膨應該延緩發生時間」。